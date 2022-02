Lucas González, de Andy y Lucas, ha publicado en sus redes sociales un video para explicar los motivos que han llevado al dúo a cancelar el concierto que tenían previsto ofrecer en Cuba el próximo mes de marzo. Según explica en las imágenes el cantante y compositor gaditano, hasta el momento ellos desconocían que el organizador del evento era el régimen comunista, y no un promotor como en ocasiones anteriores.

Para ellos, es motivo más que suficiente para anular su compromiso y no realizar la actuación. "Lógicamente Andy y Lucas no apoya ningún régimen dictatorial que mete presos a niños, o que tiene un pueblo que pasa hambre", ha aseverado. "Nosotros no vamos a ir". Por el contrario, sí estarán en la cita que tienen dentro de unos días en Miami. "Sé que por allí hay muchos cubanos que han tenido que emigrar o salir huyendo de Cuba, y esperemos que sea un concierto por la libertad".

A LAS MÁS PERFECTA DE LAS DICTADURAS,PREFERIRÉ SIEMPRE UNA IMPERFECTA DEMOCRACIA.🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺#cubalibre #andyylucas pic.twitter.com/x4vyMuQEjQ — Andy Lucas oficial (@_AndyyLucas_) February 2, 2022

El artista gaditano también ha expresado su deseo de que pronto se den otras circunstancias, que cambie el régimen y puedan volver a dar un concierto multitudinario en La Habana. "Una fiesta por la libertad", ha insistido antes de despedirse con "mucho ánimo y esperanza para los cubanos".

Álex Ubago tampoco irá

En la misma línea se ha expresado el cantautor español Álex Ubago, que ayer también decidió cancelar su actuación en Cuba tras conocer los pormenores de la organización. El artista ha publicado en sus redes sociales un breve comunicado y un video explicativo sobre su decisión de retirarse del festival. "Jamás apoyaré ninguna dictadura", ha sentenciado.

El festival de la primera dama

Ambos conciertos estaban previstos en el marco de la celebración de la edición latinoamericana del Festival de San Remo en la isla, organizada por la mujer del presidente Miguel Díaz-Canel, Lis Cuesta.

El Festival San Remo Music Awards tendrá en breve su primera edición iberoamericana, con sede en La Habana🤩, según dijo en conferencia de prensa Jorge Luis Robaina, director artístico general del evento y representante de la marca en Cuba🇨🇺.#CubaEsCultura https://t.co/iYCtClu7RG — ISA (@ISA_Universidad) April 22, 2021

Los artistas cubanos ya habían anunciado su boicot al evento en protesta por las detenciones masivas del 11J y el encarcelamiento de importantes miembros de la disidencia. Entre ellos, cantantes, escritores, periodistas y otras personalidades de la cultura isleña, como Maykel Osorbo o Luis Manuel Otero Alcántara.

Por ese motivo, habían pedido públicamente a los participantes internacionales que no asistieran al San Remo Music Awards Cuba. Un llamamiento que la dictadura comunista ha calificado como "terrorismo de la cultura" haciendo uso del periódico oficial del régimen, Granma. Especialmente duras son las palabras que el régimen ha dirigido hacia los creadores de "Patria y vida", como Gente de Zona.

Muchos de los artistas que ya estaban confirmados se han ido cayendo del cartel en los últimas días. Además de Álex Ubago y el dúo Andy y Lucas, este mismo miércoles ha cancelado su participación en el festival el cantante mexicano Kalimba, que tenía prevista su actuación en abril. Según ha compartido en su perfil de Instagram, lo ha hecho "con el corazón en la mano" ya que uno de sus sueños siempre fue poder tocar en la tierra de su padre, y -por cuarta vez- no pudo ser.