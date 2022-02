Aníbal Torres, el nuevo jefe de Gabinete en Perú: "Debería estar en un manicomio"

Aníbal Torres será el encargado de liderar el cuarto Gabinete Ministerial del gobierno de Pedro Castillo en Perú. Los que le conocen le califican como un hombre autoritario, incluso desequilibrado. De insulto fácil a periodistas, Torres también ha protagonizado llamativas salidas de tono en redes sociales y entrevistas. A pesar de su carácter conflictivo, Castillo le considera el reemplazo perfecto para Héctor Valer, que duró poco menos de una semana en el cargo después de conocerse que tenía una denuncia por maltrato familiar.

Torres formó parte del primer Ejecutivo de Castillo como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Su fidelidad a Castillo es incuestionable hasta el punto de que llegó a proferir amenazas terribles contra aquellos que puedan cuestionar la presidencia comunista leninista de Perú Libre: "Correrá mucha sangre".

En su propio entorno conocen las salidas de tono de Torres y denuncian haber sido víctimas de maltrato y desprecio por su parte. Su propio viceministro, Gilmar Andía, dimitió después de cinco años trabajando en el ministerio por el claro "autoritarismo" de Torres. En su carta de renuncia publicada en Twitter, Andía confesó haber sido "testigo" de situaciones "sin precedentes" y denunció el "autoritarismo, menosprecio al trabajo técnico y maltrato injustificado hacia los profesionales" del sector de parte de Torres.

"Torres debería estar en un manicomio"

El portavoz parlamentario de la derechista Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró en una entrevista en CNN que Torres "no es una persona adecuada" para ocupar el puesto de líder del gabinete y cuestionó su salud mental.

"Debería estar en un manicomio, no es una persona adecuada para ese puesto. Es una persona desequilibrada, usted ve las declaraciones que da y realmente causan risa en algunos casos", expresó.

"Correrá mucha sangre en Perú"

Pero sin duda, una de las declaraciones más reveladoras y preocupantes del nuevo jefe del Gabinete Ministerial es la que realizó en junio de 2021 para Cuarto Poder. El entonces asesor jurídico de Perú Libre, aseguró que si la oposición "están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán, no lo van a lograr".

Cuando el periodista y excandidato al Congreso, Mario Bryce, le preguntó por estas declaraciones, Torres no dudó en amenazarle y descalificarle llamándole "muchachito tonto": "A mí no me vas a atarantar. No vas a hablar barbaridad y media porque tienes el medio engañando a la gente. No muchachito tonto. Habla con la verdad y la ley. Tú no eres la ley".

También ha amenazado a la fiscal anticorrupción Norah Córdova por las diligencias del caso Petroperú, que investiga supuestas injerencias por parte del Gobierno en dicha empresa estatal a fin de favorecer a la empresa Heaven Petroleum Operators: "¿Cómo una fiscal, declarada enemiga del presidente Castillo, puede investigarlo? Esto sucede solo en Perú. Sin duda, los órganos de control procederán conforme a ley", publicó en sus redes sociales el 24 de diciembre.

¿Cómo una fiscal, declarada enemiga del presidente Castillo, puede investigarlo? Esto sucede solo en Perú. Sin duda, los órganos de control procederán conforme a ley. pic.twitter.com/0AMeDyUKId — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) December 24, 2021