López Obrador amenaza a Repsol, OHL e Iberdrola: "Ya no cabe el saqueo impune"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a hablar de la "pausa" en las relaciones con España que anunció este miércoles y cuyo significado el Ministerio de Asuntos Exteriores intenta desentrañar. En su comparecencia diaria ante los medios, Obrador ha aclarado que no es una "ruptura" sino un tiempo en el que autoridades y empresas españolas deben "internalizar" que ya no cabe el "saqueo" ni la "corrupción".

Obrador ha dado nombres de empresas concretas: Repsol, OHL e Iberdrola. Además, ha insistido en que ha llegado el momento de "serenar la relación" para que España asuma que no se puede "saquear México impunemente". "Deberían ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar en una etapa nueva, despacio", ha indicado.

"A veces tarda en que se entienda que ya hay otras condiciones" en México, ha continuado López Obrador. Por eso, ha visto necesario avisar de que las empresas ya no pueden optar a contratos públicos en México sin ningún trámite y con una supuesta connivencia con autoridades locales. "Nos vieron como tierra de conquista", ha dicho.

Concretamente se ha referido a Iberdrola y ha lamentado que haya incluido en sus órganos directivos a exautoridades mexicanas como el expresidente Felipe Calderón: "Nos han ofendido a los mexicanos, porque no solo es el que trabajen los altos funcionarios con estas empresas, sino lo que nos cuesta este tipo de relación". En su alegato, ha defendido que se ha estado perdiendo "dinero del presupuesto que es de todos los mexicanos, que en vez de usarse para sacar de la pobreza al pueblos se usaba para favorecer a estas empresas".

Pese a estas palabras y anteriores arengas contra España que han incluido exigencias de disculpas por la conquista, Obrador ha negado que tenga una "fobia" contra nuestro país y se ha mostrado sorprendido por que haya quien se rasgue las "vestiduras". "Ahora se sorprenden, pues no hay ninguna ruptura, si hace falta aclararlo", ha proclamado el mexicano avisando de que "ya no se acepta la corrupción".