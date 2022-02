El almirante peruano y congresista Jorge Montoya Manrique ha respondido a las preguntas de Federico Jiménez Losantos en Es la Mañana de esRadio sobre la complicada situación que se vive en Perú tras la victoria del comunista Pedro Castillo. Una situación alarmante en la que destacan fenómenos como la depuración del ejército con ascenso a generales mediante procesos corruptos y la idea de que Castillo, en realidad Cerrón, está a punto de dejar en libertad a Antauro Humala y crear una milicia armada. En relación a esta situación, el almirante Montoya ha señalada que estamos ante "un gobierno comunista" que "está en el poder" porque "el 30% se abstuvo en las elecciones", y que están sucediendo "cosas extrañas", como los ascensos en el Ejército y la policía.

Montoya tiene claro que el "objetivo es cerrar el Congreso, y no lo vamos a permitir". Para ello van a intentar una "moción de vacancia" gracias a la posibilidad que les da la Constitución de presentar una acusación de "tracición a la patria" después de que Castillo se mostrase dispuesto a ceder "soberanía marítima" a Bolivia, en una entrevista concedida a CNN, en la que aseguró que harían una consulta popular y, en función de ella, decidirían si dar este paso. Un paso que supondría un cambio histórico en un tema especialmente sensible en la zona, en la que ya provocó una guerra entre tres países –Perú y Bolivia frente a Chile– a finales del siglo XIX y que sigue siendo objeto de las reclamaciones indigenistas más extremistas.

En relación a si es más fácil alcanzar una mayoría contra Castillo en base a la acusación de traición a la patria que unir a todos los grupos contrarios al comunista, el almirante Montoya ha dicho que "es cierto" y que están "dando trámite a esa denuncia", pero que el proceso "durará dos o tres meses". Pero "el poder judicial" se va a tener que pronunciar sobre esta acusación.

A la pregunta de si es posible defender, incluso físicamente, el Congreso, Montoya ha dicho que la intención de cerrar el Congreso es clara y que la excusa es que "no se ve la labor legislativa" que hace la oposición. Pero se muestra esperanzado porque "la derecha está saliendo a la calle a protestar, cosa que no había ocurrido antes". Además "está calando" la movilización entre los jóvenes. "Tenemos colectivos organizados que van a respaldar nuestra posición" y constata que no sólo la extrema izquierda está movilizada, sino que "la derecha también sabe salir a la calle para defender sus posiciones".

Castillo había preparado todo "para tomar el Congreso con masa popular, sin que la policía actuase". Pero "se evitó con la salida a la calle de colectivos de derecha" que "estuvieron tres días en la calle" impidiendo, así, la toma del Congreso.