Un grupo de violentos ataca el hotel donde la fundación de Vox celebraba el Foro Madrid en Colombia

Ubicado en el norte de Bogotá el hotel Radisson ha sido el blanco de un grupo de radicales violentos de extrema izquierda que se manifestaban contra el encuentro regional de Foro Madrid organizado en Colombia. Se trata del primero de una serie de eventos que se celebrarán a lo largo del año y que ha sido organizado en este país, según la Fundación Disenso, ante la grave amenaza que representa el proyecto político del terrorista Gustavo Petro y el Pacto Histórico para la libertad en Colombia.

Un encuentro en el que la fundación que lidera Santiago Abascal ha reunido a líderes demócratas de ambos lados del Atlántico para alertar sobre la amenaza que supone una eventual victoria electoral de los aliados comunistas del Foro de Sao Paulo y el Grupo Puebla en Colombia que celebra presidenciales el próximo 29 de mayo.

Precisamente han sido los seguidores radicales de esta nueva Komintern los que se han concentrado a las puertas del hotel bogotano para clamar contra el foro organizado por Vox, como muestran las imágenes a las que ha tenido acceso Libertad Digital, y que han acabado atacando violentamente el establecimiento.

Como se aprecia en las imágenes, aunque estaban rodeados por agentes de seguridad, los manifestantes han pasado de las arengas a la violencia y han comenzado a lanzar piedras contra el hotel cuyas ventanas y puertas han sido destrozadas.

Jóvenes encapuchados no pueden seguir con violencia coartando la libre expresión y el debate público y democrático, ni en universidades públicas ni en foros. Intervino @PoliciaBogota y hay dos capturados. #LeydeSeguridadCiudadana en defensa de la democracia https://t.co/sUcaRKUD0N — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) February 18, 2022

Radicales de izquierdas enviados por @petrogustavo atacan el I Encuentro Regional de @Foro_MAD en Bogotá. La violencia auspiciada por el @ForodeSaoPaulo y el @ProgresaLatam solo refuerza nuestra convicción por defender la libertad y la democracia a ambos lados del Atlántico pic.twitter.com/yfcEVTDQXd — Fundación Disenso (@FDisenso) February 18, 2022

Condenas en la red

El ataque se ha difundido en la red social Twitter. Rápidamente se han multiplicado las reacciones de condena a estos actos violentos contra Foro Madrid. Les acusan de intentar acallar a aquellos que luchan por la democracia y la libertad.

#EsUnPeligro para el país que se sigan permitiendo intimidaciones y ataques a los ciudadanos de bien que están ejerciendo sus derechos y libertades democráticas. ¡Todo el apoyo al Foro de Madrid! @vox_es @vox_col pic.twitter.com/SgSd5MqREu — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) February 18, 2022

El asalto al Foro de Madrid es el primer ensayo de Petro para el vandalismo y los bloqueos que ha convocado en Colombia. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) February 18, 2022

El acto se ha celebrado

A pesar de los ataques, el líder de Vox y presidente de la Fundación Disenso, Santiago Abascal, ha inaugurado la primera jornada del Foro Madrid junto al director de la fundación, Jorge Martín Frías que en su bienvenida ha destacado la importancia de la existencia de un espacio como este foro para defender la democracia y la libertad en Iberoamérica. Por su parte, Abascal ha defendido que desde Vox y su fundación van a defender las libertades allí donde todavía existen y van a recuperar todas las que se les han robado.

Tras la inauguración, turno para el escritor venezolano Alejandro Peña Esclusa que ha destacado: "nosotros podemos construir un continente de la esperanza y dedicarnos a crecer y a alcanzar nuestra identidad histórica". En este sentido ha animado a los jóvenes a no dejarse manipular.

Así ha comenzado un Foro Madrid que se celebrará durante todo el fin de semana en Bogotá y en el que participarán representantes políticos, sociales e intelectuales de toda la región. Destacan entre ellos el ex presidente peruano, Francisco Tudela, la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado o el ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo o el eurodiputado Hermann Tertsch junto a otros eurodiputados de Países Bajos, Croacia e Italia. Estará también presente la exministra de Asuntos Exteriores de Polonia, Anna Fotyga, o el investigador de The Heritage Foundation, Mike González.