López Obrador acusa a los eurodiputados de "colonialistas" por exigir seguridad para los periodistas en México

Andrés Manuel López Obrador defendió en su conferencia matutina el comunicado que él mismo escribió el jueves en el que denuncia la "corrupción, hipocresía e injerencismo" del Parlamento Europeo.

"Estos señores, legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al Gobierno de México. Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados y cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas", comentó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró que diputados europeos son conservadores y colonialistas pic.twitter.com/axtwHuE9my — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 11, 2022

El presidente opinó que los eurodiputados votaron "por consigna y sin leer" la resolución avalada con 607 votos a favor, dos en contra y 73 abstenciones en la que advierten de que "México es el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra".

Por ello, defendió "la postura por parte del Gobierno de México ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo". "Fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos (que puedo decir), porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso y por eso hubo un pronunciamiento para que tengan una idea los legisladores de Europa", manifestó.

La polémica ocurre en medio de la ola de violencia contra la prensa que afronta México, donde en lo que va del año han asesinado a seis periodistas por su labor, según la organización Artículo 19 y la Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno.

La resolución de los legisladores europeos "alude, en concreto, a la retórica populista del presidente López Obrador en sus conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas".

Pero el presidente mexicano alegó que no están informados, al justificar que la violencia es "heredada del periodo neoliberal". Aseguró que, según sus cálculos, solo van cinco periodistas asesinados en lo que va de año y esto se compara con los 5.000 homicidios en general. "Y además que no tienen que ver con actos represivos del Estado porque ya el Estado no viola los derechos humanos, como era antes", indicó.