El exministro de Interior peruano, Fernando Rospigliosi, ha comentado en Es la Mañana de Federico las querellas que la Fiscalía peruana ha presentado contra varios personajes importantes como él mismo o Mario Vargas Llosa.

Rospigliosi ha explicado que a él mismo y a otros se les ha acusado de acosar a un fiscal "y de delitos contra su libertad por opinar", pero que cuando fue a la Policía se enteró de que "cuando le ha tocado a él declarar se ha negado a hacerlo".

Además, según ha explicado el exministro ahora se ha pedido que "el caso pase a otra fiscalía, la de crimen organizado, que es un delito castigado con 20 o 30 años". En su opinión "es una situación demencial" atribuible por completo al fiscal que ha interpuesto las denuncias, José Domingo Pérez, un hombre "que ha sido empoderado por lo que aquí llamamos la izquierda caviar y sostenido por los gobiernos y se ha convertido en una suerte de dictadorzuelo que tiene el poder para hacer que estas acusaciones prosperen".

Según Rospigliosi los fiscales actúan con total impunidad en Perú, con un sistema que se ha importado de EEUU pero no tiene el control social que sí hay en Norteamérica, por lo que al final no responden ante nadie: "Este fiscal que nos está acusando a nosotros tiene procesos de cuatro o cinco años y ni siquiera se llevan a juicio, gastan millones de dólares y viajan por todo el mundo y no consiguen nada, es un desastre".

Perú pude ser un narcoestado

Sobre la situación en el país Rospigliosi ha explicado cómo el narcotráfico está infiltrándose a todos los niveles, y ya en este momento la región del Vraem "está prácticamente fuera del control del estado", una situación que "con este gobierno se ha legalizado" ya que ha anunciado que no perseguirá los cultivos de coca con lo que "los cocaleros se sienten empoderados".

Relacionado Castillo se enfrenta a su segunda moción de censura en ocho meses como presidente de Perú

El exministro ha sido muy claro: "Esto va camino de convertirse en un narcoestado si no se expulsa a los comunistas", ha dicho, explicando que según cifras de la administración americana "en 5 años se han multiplicado por dos las hectáreas dedicadas al cultivo de coca" y el gobierno ya ni siquiera publica las estadísticas correspondientes. "La situación es crítica, el Ministerio de Interior no está luchando contra el narco y ya sabemos a dónde lleva esto, ya sabemos cómo está Venezuela con el Cártel de los Soles y las instituciones corroídas por el narcotráfico".

La vacancia de Castillo

Finalmente, Rospigliosi ha comentado también la situación del presidente Pedro Castillo, más contestado que nunca y para el que el Congreso acaba de aceptar a trámite debatir su vacancia. Se ha referido al "individuo que ocupa la Presidencia" calificándolo de "ignorante" e "incapaz, además de comunista" y ha lamentado que "de verdad nos avergüenza cada vez que sale del país".

El exministro ha explicado que "se ha acordado dar trámite a la moción de vacancia con 76 votos", lo que significa que el 28 de marzo el presidente o su abogado "tienen que ir al Congreso a responder a la acusación que se le hace, que incluye una serie de delitos de corrupción" y por el nombramiento indebido de varias personas, incluidos ministros.

Para aprobar esa vacancia "se requieren dos tercios del Congreso, lo que son 87 votos" y a estas alturas "nadie sabe" cuál será el resultado final, ya que en los últimos años ha habido "varios presidentes que han sido vacados y no se supo hasta unos instantes antes", ha explicado. "Es verdad que el gobierno ha comprado a varios congresistas", pero también hay una fuerte "presión popular" por lo que el resultado es imprevisible.

Rospigliosi ha comentado que la situación del Perú no puede prolongarse: "O les desalojamos o ellos triunfan, se imponen y establecen una dictadura que nos lleve por el camino de Venezuela y Nicaragua".

Además ha prometido que los opositores al comunismo en Perú "vamos a resistir, no vamos a permitir que esta gente nos avasalle sin pelear, vamos a pelear hasta donde alcancen nuestras fuerzas". El exministro ha advertido también de que "la situación está avanzando con mucha rapidez" y que, pese a las evidentes carencias del presidente Castillo en el entorno del poder "hay gente –como el embajador de Cuba en Lima– que sí sabe lo que tienen que hacer: controlar las FFAA, la Policía… el día que logren eso se van a imponer, pero los que estamos acá vamos a luchar hasta el final", ha prometido.