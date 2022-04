Esta última semana debe haber sido una de las más duras para Pedro Castillo que ve cómo su gobierno se desmorona en mil pedazos. Al mismo tiempo la población, de diferentes preferencias políticas, comienza a llenar las calles en protesta por la improvisación, el caos y la corrupción que existe en su administración.

Tampoco los afines a Perú Libre están contentos. Hace unos días, se celebró el consejo de ministros descentralizado en la ciudad de Huancayo, en la región de Junín, considerada bastión de Perú Libre, donde Vladimir Cerrón fue gobernador dos veces y donde Castillo logró el 58% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones de 2021.

Durante uno de los encuentros en los que participaron algunos dirigentes de la región, Castillo fue criticado duramente por representantes de grupos y colectivos que lo llevaron a la presidencia. Algunos de ellos incluso llegaron a exigir al presidente su renuncia de la presidencia y la convocatoria de nuevas elecciones generales.

Uno de los dirigentes del sector de los transportistas se dirigió a Castillo y señaló: "Usted nos ha venido decepcionando día tras día, porque se ha rodeado de personas incapaces (...) Con el debido respeto, señor presidente, yo le voy a pedir que dé un paso al costado".

Valiente el Presidente de la Asociación de Transportistas de Huancayo Eduardo Sauñi.

En @RPPNoticias desarrolló su posición reconociendo el tremendo daño que el gobierno está haciendo al sistema de transporte masivo, "legalizando" el transporte informal. La tiene clara.

Los medios también se hicieron eco de las palabras de Jackelyne Amelia Carrión, exdirigente de la ciudad de Trama, quien arremetió incluso contra Cerrón: "No le vamos a permitir, señor presidente de la República, con todo respeto, que esté rodeado de 'Los Dinámicos del Centro', del señor (Vladimir) Cerrón que ha hecho tanto daño a la región Junín. No lo queremos cerca del poder porque, así como perjudicó a la región Junín, no queremos que perjudique a nuestro Perú. Trabajemos con las manos limpias".

Coliseo Wanka: Jackelyne Carrión destrozó a Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. #TodosALaCalle pic.twitter.com/mrw0uGjfof — ? El Justiciero™ (@justicierope) April 7, 2022

Sin embargo, esta situación no parece haber sido una sorpresa para el gobierno ya que antes de la llegada de Castillo a Huancayo, se desplegó una enorme cantidad de policías para garantizar la seguridad del presidente y de los ministros.