El primer ministro de Castillo sigue incendiando la relación con la prensa y mantiene la confrontación

En las últimas semanas, el primer ministro del Perú, Aníbal Torres, parece haberse convertido en el encargado de enfrentarse a todos los que se atrevan a hablar, investigar o cuestionar algunos nombramientos de un gobierno de Pedro Castillo que no logra calmar un ambiente crispado ante sus constantes decisiones que provocan más caos e incertidumbre.

Hace unos días, Torres fue noticia cuando no encontró mejor ejemplo que Adolfo Hitler para hablar del desarrollo para el crecimiento de un país y convertir a Alemania en una potencia mundial con el desarrollo de carreteras e infraestructura, situación que provocó una escándalo en la opinión pública peruana, la respuesta de la propia embajada alemana y la indignación de la comunidad judía en el Perú.

Esta vez, visiblemente alterado y mientras hablaba en Cusco ante un grupo de sindicalistas que mantiene una huelga que ha paralizado, entre otras cosas, la libre circulación del tren hacia Machu Picchu, Torres no dudó en arremeter contra la prensa que lo criticó por mencionar al genocida nazi: "Por más obras buenas que haya hecho, se le condena por las cosas malas. Pero ustedes ven esa prensa de Lima muy dolida, me ataca día y noche porque dicen que he elogiado a Hitler. La ignorancia. ¿Y de dónde viene esa ignorancia? De la educación".

Desde #Cusco, el titular de la PCM, Aníbal Torres (@anibaltorresv), criticó una vez más el trabajo de los medios de comunicación. "La prensa nos ataca todos los días y tiene razón en atacarnos, puesto que estamos afectando sus intereses" sostuvo. pic.twitter.com/gOirhLllsY — LA LUPA Noticias 🇵🇪 (@lalupa_pe) April 18, 2022

También dijo que "La prensa nos ataca todos los día y noche y tienen razón porque atentamos contra sus intereses, ustedes pueden ver quiénes son los propietarios de los medios, ¿la clase media? ¿la clase pobre? No, la ultraderecha, es una prensa concentrada, propiedad de aquellos agrupados en el club de la construcción".

Pero no fue el único blanco de Torres. También mencionó a algunos congresistas que buscan su posible censura: "Que me van a censurar, así será. Es facultad del Congreso, no se puede desconocer esa facultad. Lo que no se tiene que desconocer es el hecho de que desde el primer día que Pedro Castillo asume el poder estamos con vacancia presidencial noche y día".