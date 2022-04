La empresaria Karelim López confirma que Pedro Castillo lidera una "organización criminal"

La situación de Pedro Castillo no parece sino empeorar en Perú. A un Gobierno caótico e incapaz de solucionar los principales problemas que tiene el país tras dos años de pandemia y en medio de una gran crisis política, social y económica, el presidente ha visto cómo la empresaria Karelim López ha confirmado las acusaciones en su contra hechas en el mes de febrero.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, López fue clara en confirmar lo que había señalado sobre Castillo: "Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización con su exministro de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no han sido como el presidente dice que me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie".

Sobre Castillo, detalló que "es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban a empresarios a que se vean con él por gratitud".

Además, mencionó también al exsecretario Presidencial, Bruno Pacheco, el mismo al que se le encontró 20.000 dólares en el baño de su despacho. Dijo que Pacheco pertenecía a esa organización, además de exministros, empresarios y sus dos sobrinos, por quienes se ha ofrecido una recompensa por información para encontrarlos al ser requeridos por la Justicia. Sobre ellos dijo que "coordinaban con los ministros todo este tipo de cosas. (…) Tenían el poder, encomendados por el presidente, para poder solicitar este tipo de apoyos, encubrimientos".

De hecho, apuntó que el actual primer ministro, Aníbal Torres, el mismo que puso como ejemplo a Hitler hace unos días, "quería que (Pacheco) abandone el país, yo lo acompañé a esa reunión. (…) En ese momento era ministro de Justicia, obvio que se ganó los bonos para ser premier porque lo callaron a Pacheco".