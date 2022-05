Nueva pataleta de López Obrador: amenaza con no ir a la Cumbre de las Américas para defender dictaduras

Apenas unos días después de su visita a La Habana para reunirse con las principales autoridades de la dictadura cubana, Andrés Manuel López Obrador ha puesto en duda la participación de México en la Cumbre de las Américas que se desarrollará en la ciudad de Los Ángeles del 6 al 10 de junio.

#ConferenciaPresidente. Adelanta @lopezobrador_ la posición de México en la Cumbre de las Americas: si no se invitan a todos los países, solo acudirá una delegación encabezada por @m_ebrard y él no acudiría en señal de protesta. pic.twitter.com/jdTpbAd5ta — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 10, 2022

Hace dos semanas, Brian Nichols, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, señaló que "la Casa Blanca invitará a todos los gobiernos democráticos de la región a la Cumbre", dejando entrever que entre ellos no estarán los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que "si se excluyen, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller, Marcelo Ebrard". Además, dijo que "si un país no quiere asistir, pues ya ese es su derecho, pero ¿cómo una cumbre de América sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? ¿Son de otro continente, de otra galaxia, de un planeta no conocido?".

En Cuba, López Obrador mostró su gran sintonía con el presidente de la dictadura, Miguel Díaz-Canel, y aprovechó su visita para estrechar la relación entre ambos países. Hace unos años, al conocerse la muerte del sátrapa Fidel Castro, llegó a decir que era un "luchador social, político, de grandes dimensiones" que estaba "a la altura de Nelson Mandela".