El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra nuevamente de gira por Sudamérica donde sigue impulsando el acceso al poder de los comunistas mientras legitima las tiranías de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tampoco tiene reparo en pedir a países como EEUU que colaboren en ese blanqueamiento.

Zapatero aprovechó su visita a Colombia para mostrar su apoyo al candidato de extrema izquierda del partido Colombia Humana, Gustavo Petro. "La razón de ser de una posible victoria de Petro es caminar hacia la igualdad y caminar hacia el fin de la violencia. Convertir a Colombia en un país de paz definitiva", dijo Rodríguez Zapatero sobre el candidato exterrorista.

Posteriormente, el expresidente se dirigió a Bolivia. En una breve declaración a los medios tras reunirse con el canciller Rogelio Mayta, Zapatero exigió a EEUU que rectifique y permita participar a las tiranías de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará el próximo 6 de junio en Los Ángeles.

El Departamento de Estado estadounidense confirmó la semana pasada que descartaba invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento por considerar que estos países "no respetan" la democracia.

Zapatero aseguró este jueves que "esta deriva es mala" y solicitó "que se rectifique". Además, argumentó que la Carta de las Naciones Unidas "no distingue regímenes políticos" y "por tanto, ¿quién es (EEUU) para decir estos sí y estos no?", ha cuestionado. "A uno le podrá gustar un Gobierno o no, pero Naciones Unidas son las naciones que están reconocidas" por ese organismo.

El veto de EEUU a las tiranías sudamericanas ha generado polémica y críticas de gobernantes latinoamericanos como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, y el boliviano Luis Arce, que han advertido con no asistir a la cumbre si no se invita a todos los países.

Visita de Zapatero a Evo Morales

Tras su reunión con Mayta, el expresidente español ofreció una conferencia sobre el surgimiento de los nacionalismos en Europa, donde recordó la invasión rusa de Ucrania: "Cada que abrimos el rearme militar estamos abriendo el tiempo de más conflictos bélicos", "el destino de la paz en el mundo dependen de Latinoamérica y de Europa", aseguró Rodríguez Zapatero, pese a que durante su presidencia España multiplicó por seis las exportaciones de armas, principalmente a Venezuela.

El expresidente español también consideró que el nuevo ciclo de "gobiernos progresistas" en la región latinoamericana, como en Argentina Bolivia, Chile o Perú, "quizás sea la oportunidad definitiva" para consolidar la "integración regional" y "tener su camino propio" y que Latinoamérica esté unida".

Tras su visita a Colombia y Bolivia, se prevé que Zapatero viaje este viernes al trópico del departamento de Cochabamba para visitar al expresidente boliviano Evo Morales.