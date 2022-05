Acusan a Pedro Castillo de amañar las elecciones con un soborno de 3 millones de dólares

El empresario Zamir Villaverde ha asegurado que el presidente de Perú, Pedro Castillo, cometió fraude en las elecciones presidenciales del 2021 y pagó más de 3 millones de dólares al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para conseguir su victoria.

Villaverde declaró ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por videoconferencia desde la cárcel, donde cumple 24 meses de prisión preventiva por presunta corrupción en el marco del caso Puente Tarata III.

El empresario relató que durante una de sus visitas al Palacio de Gobierno junto a Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz y Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo, en agosto de 2021, escuchó cómo Bruno Pacheco, entonces secretario presidencial, le consultó a Meza el precio que iba a pedir al presidente Castillo por el "trabajo" para amañar las elecciones.

"Ahí es cuando por primera vez el señor Meza presenta a Karelim López como el producto de su trabajo para poder pagar los más de 3 millones de dólares que se comprometió, para manejar las elecciones con su amigo del JNE y, para recobrar el dinero que tenían para pagarle a esa persona y de repente a otras personas más del JNE", sostuvo.

Villaverde, que no presentó ninguna prueba, aseguró ser testigo presencial de "cómo conversaba el presidente (Castillo) con el presidente del JNE (Jorge Salas)" hasta los dos últimos días antes de que se conociesen los resultados de las elecciones. También detalló que Meza y el presidente del JNE planearon el fraude electoral por mensajes de WhatsApp. Incluso, contó que Castillo estaba tan nervioso por el retraso en la publicación de los resultados que Meza llegó a visitar a Salas Arenas en una camioneta jeep de color plomo para tranquilizar al presidente.

El dinero del wáter de Pacheco

Por otro lado, Villaverde explicó que Bruno Pacheco le contó que Karelim López había entregado dos millones de soles al presidente Castillo, producto de las licitaciones en Petroperú. También relató que los 20.000 dólares que la Fiscalía encontró en el baño del despacho de Pacheco, corresponden a cupos que les cobraban a los oficiales de la policía para ascender al cargo de generales.

El presidente del JNE lo niega todo

El presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, ha negado las acusaciones del empresario y ha asegurado que nunca ha visto personalmente a Vladimir Meza: "Lo he visto por televisión hace dos días. Nunca he hablado con él por WhatsApp".

En entrevista con ATV, el responsable del organismo electoral calificó las acusaciones de "falacia absoluta y mentira feroz". "No sé a quién está queriendo favorecer. No conozco su casa ni su departamento, ni me han ido a visitar. No he recibido dinero que provenga de fuente ilícita", sostuvo.