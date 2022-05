Maduro acusa ahora a la Corona española de tapar genocidios durante la conquista de América

Nicolás Maduro vuelve a la carga contra España a cuenta de la conquista de América. Después de crear una comisión para "esclarecer y hurgar la verdad del colonialismo europeo", el dictador venezolano acusa a la Corona española de tapar genocidios contra indígenas y africanos, y pide la condena de dichos "crímenes".

"Ellos dicen que vinieron a civilizar y culturalizarnos, que nosotros éramos una especie de bárbaros. Lo dicen, es la ideología de la derecha, la Corona española, la ideología de los imperios", ha comenzado su discurso en una rueda de prensa transmitida por el canal de televisión estatal.

Sin embargo, Maduro asegura que cuando el imperio español llegó a América se calcula que había unos 100 millones de habitantes de los pueblos originarios, y un siglo después solo quedaban unos 10 millones. "Siempre se ha dicho que de la madre África salieron casi 100 millones de abuelos y abuelas, esclavizadas, y solo llegaron 50 millones vivos a las costas de América. Cuando llegó el imperio español, se calculan 100 millones de habitantes indígenas y al pasar apenas un siglo quedaban solamente 10 millones ¿Cómo se llama eso?", se pregunta el dictador, que denuncia que "todavía la Corona de España niega los crímenes de genocidio masivo, de lesa humanidad, el arrase de nuestros pueblos originarios".

Ya el pasado mes de octubre, Maduro comenzó a alinearse con Andrés Manuel López Obrador para exigir a España que pidiera "perdón" a los pueblos de América Latina y el Caribe por los "crímenes" de la conquista de América. Desde entonces, sus declaraciones en esta línea han sido continuas.

Polémica por la Cumbre de las Américas

Además, el dictador también ha aprovechado la ocasión para arremeter contra EEUU, al que ha acusado de incitar a la "discriminación" de "pueblos enteros" ante la inminente exclusión de varios países de la Cumbre de las Américas. "El camino no puede ser la exclusión, la discriminación, discriminar a pueblos enteros como Venezuela, Cuba, Nicaragua", ha subrayado. Así, Maduro ha advertido de que la voz de Venezuela llegará a la ya mencionada cumbre, a pesar de su exclusión formal de la misma. "La voz de Venezuela, de Cuba, y de Nicaragua llegará a Los Ángeles", ha recalcado.

El presidente de EEUU anunció hace unas semanas su intención de no invitar a la cumbre a aquellos países que por sus actuaciones no respeten la democracia. "Cuba, Nicaragua y Venezuela no respetan la Carta Democrática", aclaró posteriormente el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols. No obstante, en las últimas horas, un funcionario de la administración norteamericana ha señalado la intención del Gobierno de evaluar opciones para "incorporar mejor las voces de los pueblos cubano, venezolano y nicaragüense en el proceso de la Cumbre".