Colombia, bajo la amenaza de la extrema izquierda: Petro gana y pasa a la segunda vuelta

Todas las encuestas de las últimas semanas apuntaban a que Gustavo Petro, que militó en el grupo terrorista denominado Movimiento 19 de abril (M-19) y que lidera la coalición Pacto Histórico, sería el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia que se celebraron este domingo.

Según los resultados oficiales, Petro logró un 40,30% de los votos, seguido por Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, con un 28,15%. Para muchos, Hernández, exalcalde de Bucaramanga, es la gran sorpresa de la jornada al dejar fuera de la segunda vuelta al candidato de derechas Federico Gutiérrez que se quedó con un 23,90%.

Ante este panorama, el peligro es que Colombia caiga en el mismo extremismo de izquierda como ha ocurrido en dos países de la región: en Perú, con Pedro Castillo, que en apenas 10 meses de gestión ya acumula una serie de escándalos y acusaciones de corrupción, y en Chile con Gabriel Boric cuya desaprobación sigue creciendo.

En su primera intervención tras confirmarse el resultado, Hernández, ingeniero y empresario de la construcción, señaló que "gana un país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos que han llevado a la situación dolorosa" y agregó que "hoy perdió el país de la politiquería, de la corrupción, perdieron las gavillas que creían que serían gobierno eternamente, hoy ganó la ciudadanía, hoy ganó Colombia".

Además, quiso enviar un mensaje a sus electores: "A quienes me votaron quiero decirles que no les fallaré, mi compromiso es y será siempre hacer de Colombia un país con oportunidades (...) Gracias colombianos, junto con ustedes vamos a ganar en segunda vuelta y así poder concretar el camino que hemos empezado hoy". Para él, "será este pueblo quien construirá la victoria en segunda vuelta".

GRACIAS COLOMBIANOS, ESTAMOS HACIENDO HISTORIA💛💙 VOY A SER SU PRESIDENTE🇨🇴#RodolfoPresidente pic.twitter.com/iX6J3ohUq5 — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 30, 2022

Por su parte, "Fico" Gutiérrez, quien aceptó su derrota rápidamente, dijo que "quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos. Y por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marelen (Torres) el próximo 19 de junio". También quiso advertir que "Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para nuestras familias y para nuestros hijos".

En sus primeras palabras como ganador de la primera vuelta, Petro dijo que "los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, su proyecto político, ha sido derrotado en Colombia" y apuntó que "la votación total de Colombia lo que lanza es ese mensaje central al mundo: se acaba un periodo, se acaba una era. Estamos a un millón de votos de ganar". Sentenció señalando que "ahora se trata de construir, de ver qué es lo que vamos a hacer. ¿En qué consistiría ese cambio? Hoy se define qué clase de cambio queremos: si suicidarnos o avanzar".