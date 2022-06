Una madre cubana, indignada contra la dictadura: "¿Hasta cuándo seguiremos pagando sus comodidades?"

En mensaje en Facebook de nueve minutos, Amelia Calzadilla cargó contra la falta de gas en casa, los cortes eléctricos, el incremento de los precios, la escasez, la compra de básicos con divisa y "la cola del pollo". "Porque mis hijos no tienen comida, porque no tienen zapatos, porque no tienen ropa, porque necesitan a mis familiares en el extranjero para vivir dignamente en Cuba", dijo Calzadilla visiblemente indignada.

"Madre cubana, que te levantas por la mañana como yo, preocupada de que te quiten la luz, que no sabes qué le vas a dar de comida a tus niños al final de la tarde cuando lleguen de la escuela (...), yo te pregunto: ¿Cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más", concluyó.

"Yo estoy culpando a los que dirigen, a los de arriba", aseguró Calzadilla, que se refirió al ministro de Energía y Minas, Nicolás Liván, al presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y, en general, "a la revolución". "¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes?", se preguntó en un momento esta licenciada en Lengua Inglesa y guía turística.

Poco después de hacerse público el video, la joven mujer fue citada por la dictadura a la sede del gobierno de El Cerro, y varios colectivos llamaron a concentrarse en el lugar en apoyo. Antes de trasladarse, volvió a enviar otro mensaje, bastante más largo, para responder a la manipulación de los medios de régimen que intentaron desprestigiarla.

Amelia Calzadilla responde a acusaciones de la Seguridad del Estado https://t.co/tL3VB8gTAu — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) June 12, 2022

Los medios cubanos con sede en Miami se hicieron rápidamente eco de la información, al igual que opositores y activistas como Ángel Moya, Martha Beatriz Roque, Saily González o Salomé García Bacallao.