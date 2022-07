Los empresarios de Perú piden que el presidente Pedro Castillo renuncie al cargo porque "la corrupción está ocasionando un gran perjuicio al país, no solo por generar altas pérdidas económicas, sino también por arrastrar a los ciudadanos a una grave crisis de moral y de confianza".

Según un comunicado publicado por la agrupación Empresarios por la Integridad, "es inaceptable que el máximo funcionario del país y su entorno más cercano estén inmersos en una serie de actos con indicios de corrupción. Peor aún, es que las recientes acciones del presidente Pedro Castillo expresen su voluntad de obstaculizar las investigaciones y evadir la justicia, de acuerdo a los últimos acontecimientos ocurridos en el país", denuncian.

Precisamente el presidente del Consejo de Ministro, Aníbal Torres, tuvo que comparecer este jueves en la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las declaraciones del anterior ministro del Interior, Mariano González, que fue cesado apenas dos semanas después de su nombramiento y ha acusado al presidente peruano de "obstruir a la justicia".

El presidente Castillo está siendo investigado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada (contratos o acuerdos a dedo que acaban perjudicando al patrimonio del Estado). El pasado martes anunció por sorpresa el despido de González después de dos semanas en el cargo. Pocas horas después, el exministro acusó a Castillo de haber cometido "actos de corrupción" y de estar obstruyendo la justicia para impedir la búsqueda y captura de los imputados por formar parte de la organización criminal encabezada supuestamente por el propio presidente.

La policía estaba muy cerca

A raíz de las escandalosas declaraciones, el Congreso citó este jueves a ambos para explicar los sucedido. Torres asegura que el exministro del Interior fue cesado porque no tenía como prioridad "luchar contra la inseguridad ciudadana". También ha insistido en que "el presidente de la República no está ejerciendo ninguna obstrucción" en cuanto a la comisión especial y no se van a encontrar pruebas del delito porque "no las hay", afirmó Torres.

Sin embargo, González reitera su acusación inicial: Castillo le apartó del poder por crear un equipo especial de la Policía Nacional para investigar delitos de corrupción entre funcionarios. De hecho, asegura que el equipo policial estaba muy cerca de encontrar a los prófugos de la justicia, investigados en el marco de una presunta red criminal enquistada en el ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Las declaraciones de González han provocado que la Fiscalía de la Nación abra una investigación preliminar contra Castillo, acusándole de presuntos delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia, según anunció el Ministerio Público en Twitter este jueves.

Esta investigación preliminar se suma a las otras tres que Castillo tiene abiertas, una por presuntos delitos de esta organización criminal y tráfico de influencias en torno a contrataciones ilícitas en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, otra por supuestas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y la última por el presunto plagio de su tesis de maestría.