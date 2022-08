¿Lapsus o confesión de Castillo? "No les gusta que me haya sometido a sobornos"

En un discurso pronunciado en conmemoración del 198 aniversario de la batalla de Junín, Pedro Castillo decidió seguir con su línea de los últimos meses y atacar a los medios de comunicación y la oposición, especialmente por las últimas voces que apuntan a un próximo proceso de destitución.

En sus palabras, Castillo pidió a los políticos opositores, a los que llamó "fuerzas golpistas", que exigieran su renuncia o plantearan el proceso de destitución en las "plazas del pueblo" y agregó que "han llegado a una curul con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano".

Sin embargo, no fueron estas palabras las que llamaron más la atención este sábado entre la opinión pública peruana y las redes sociales. En un pasaje de su discurso, Castillo, investigado en cinco diferentes casos por la Fiscalía, dijo: "Lo que ha pasado es que no les gusta que me haya sometido a sobornos, no les gusta que me haya sometido a chantajes".

EN VIVO | Presidente @PedroCastilloTe: "Exhorto al pueblo peruano, que de seguir en esta travesía luego de haber soportado más de un año, en el marco de la democracia, me voy a sentir obligado a hacer una cruzada nacional junto con el pueblo peruano para defender la democracia". pic.twitter.com/0sZeBX5zm7 — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) August 6, 2022

También tuvo tiempo para criticar al fujimorismo: "Qué moral tienen hablar de diplomacia cuando nos quitan este derecho constitucional, qué moral tienen de democracia los que vendieron armamento a las FARC de Colombia, qué moral tienen los que cargaron y llevaron droga en el avión presidencial".