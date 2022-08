Marx detestaba a Simón Bolívar. El fundador del socialismo escribió una entrada biográfica del "libertador venezolano" para la New American Cyclopaedia en la que lo describió como cobarde, tirano, resentido, mezquino y mentiroso. A esos calificativos, el catedrático y escritor Pablo Victoria, autor del libro El terror bolivariano (La Esfera, 2019), añade el de genocida: "Que los españoles dediquen estatuas –decía en ABC refiriéndose a la que hay en el Parque del Oeste de Madrid– a un genocida de su pueblo, artífice de un antecedente claro del holocausto judío, me deja verdaderamente sorprendido. Creo que es el único país en el mundo que puede homenajear así a sus enemigos".

Este lunes, durante la toma de posesión presidencial de Gustavo Petro en Colombia, se exhibió la espada de Bolívar como "símbolo de su lucha guerrillera". Felipe VI permaneció sentado durante el paso del arma, que no es un símbolo oficial del país, y, cómo no, la extrema izquierda española no ha aprovechado la ocasión para soltar ponzoña contra el monarca en Twitter.

Así, el exvicepresidente del Gobierno de España y actual presentador de un podcast en un medio del magnate rojo Roures, Pablo Iglesias, se lamentaba de que "Felipe VI no representaba hoy a la a la Casa de Borbón; representaba a España. Eso hace aún más grave la falta de respeto a un símbolo de la libertad de América Latina. Ojalá pronto a España la represente una presidenta o un presidente de la República votado por los ciudadanos". Mientras, el otro fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, se ponía rimbombante: "Los generales valientes, aún cuando son derrotados, rinden homenaje a los que les han vencido en buena lid. Que el Rey Felipe VI se quede sentado cuando todo el pueblo decente de Colombia vibra de pie cuando llega la espada de Bolívar es triste. Respeto".

Siguiendo por Podemos: la cuenta oficial de uno de los dos partidos del Gobierno apuntaba que "la espada de Bolívar representa la soberanía de Latinoamérica. El rey Felipe VI ha sido el único jefe de Estado que ha permanecido sentado a su paso en la toma de posesión del nuevo Presidente de Colombia. Una falta de respeto grave que requiere disculpas de parte de nuestro país". Su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, señalaba: "El rey Felipe VI es el único que permanece sentado ante la espada de Bolívar, que representa la independencia y la soberanía de tantos pueblos latinoamericanos que ya no son vasallos. Menuda falta de respeto. Luego que por qué gusta tanto este rey a los ultraderechistas de Vox".

Además, Pablo Fernández, el único diputado podemita elegido en las últimas elecciones castellano-leonesas, añadía: "La falta de respeto de Felipe VI a un símbolo de la libertad de América Latina es un episodio más de una monarquía decrépita que representa únicamente a los sectores más reaccionarios y ultras de España". Y la propia secretaria general del partido, Ione Belarra, incluso ha exigido al Rey que pida disculpas por un hecho que califica de "inexplicable".

Luego, un tal Luis Gonzalo Segura, exteniente y escritor al que le dio bola en su momento El Intermedio de El Gran Wyoming, escribía: "Felipe VI, sentado durante el acto de investidura de Gustavo Petro como presidente de Colombia. España tiene un rey ultra, cuya familia ha sido restaurada por un dictador y que, además, se comporta como un ofendido colonialista. Un sinvergüenza en un país sin vergüenza". Pero el que más lejos ha llegado ha sido el diputado Pedro Honrubia, que un desquiciado tuit decía que "si a Felipe el facha le molesta" la espada de Bolívar "pues que le den por saco" y lamentaba "lo que se echa de menos una buena guillotina en la historia del estado español, joer".

Además, en la trinchera mediática, el presentador del programa En Jake de la televisión pública vasca, Xabier Lapitz, decía: "Levantarse es un trabajo. Si no te gusta, no vayas. Si vas, respeta a un pueblo que ya no es colonia. Este tío es un impresentable".

Por supuesto, también los separatistas han querido aprovechar la ocasión para cargar contra su gran enemigo, buen ejemplo de ello es la forma en la que el diario independentista Vilaweb se hacía eco del hecho hablando del "gesto imperialista de Felipe VI que lo deja en evidencia".

