Milagro Sala, la amiga peronista del Papa Francisco que viajaba al Vaticano a blanquear dinero

Durante más de 25 años, Mirta Guerrero fue estrecha colaboradora de Milagro Sala, líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, un movimiento político de la provincia de Jujuy, al norte de Argentina y limítrofe con Bolivia.

Sin embargo, su nombre ha estado más ligado a causas judiciales y en los últimos días varios excolaboradores han decidido convertirse en testigos de las causas abiertas en su contra. Una de ellas es Mirta Guerrero, conocida como "Shakira", y condenada a seis años de cárcel por "asociación ilícita y fraude a la administración pública". Guerrero trabajó con Sala durante 26 años, y según revelaron fuentes judiciales al portal Infobae, era una "embajadora" ya que "llegaba primero para avisar" y "si no hacían caso, después venían los matones. Era pesada, pesada. Un brazo armado de Milagro Sala".

En una emisión de la cadena La Nación Más (LN+), se señaló los avances en las investigaciones contra Sala después de las declaraciones de Guerrero en el programa PPT del periodista Jorge Lanata en las que contó la gran cantidad de dinero que manejaba: "No te da tiempo a pensar de que está robando. La plata iba a casa de Milagro Sala, ella tenía dos placares con doble fondo y ahí iba la plata".

De hecho, en LN+ se habla de los viajes que hizo con su organización a varios destinados como la India o China, y también Roma para ver al Papa Francisco. Shakira señaló en PPT que, en una ocasión para visitar al Papa, viajó una delegación de 16 personas: "Cuando partíamos nos daban 10.000 dólares a cada uno, que cuando llegábamos a destino lo teníamos que devolver". Agregó que sólo les daban a los acompañantes un viático para sus gastos. Posteriormente, Sala ingresaba el dinero en varias cuentas en el extranjero, según los periodistas de LN+.

Además, contó que "Milagro siempre fue violenta. Me pasó que estaba en su casa y cinco hombres me tiraron una colcha. Yo estuve con ella tantos años y puedo dar fe de que no es lo que ella dice ser. Es un monstruo. Creía en algo que no existía".

En el programa de LN+ también se menciona otros casos en los que Sala estuvo involucrada y se recordó que fue incluso visitada a finales de julio por el presidente argentino, Alberto Fernández, mientras estaba ingresada en un hospital. En otra ocasión, hizo un vídeo en el que defendió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Hoy hay que salir a la calle para defender a Cristina para que paren la mano un poquito en la derecha, porque si no salimos hoy a defender a Cristina, seguro en el futuro la vamos a tener presa". El periodista Eduardo Feinmann sentenció: "Delincuente defiende a delincuente".

En dicho programa, también hacen referencia a una publicación del diario La Nación en el que se apunta "un segundo arrepentido aportó documentación que complementa las acusaciones de 'Shakira' contra Milagro Sala".