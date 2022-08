Pocas horas antes de que los fiscales pidiesen 12 años de cárcel e inhabilitación permanente para Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una red ilícita corrupta del caso Vialidad, la vicepresidenta sorprendió a todos y pidió comparecer para ampliar su declaración. El Tribunal denegó la solicitud. Aún así, Kirchner ha decidido montar su propia comparecencia al margen del proceso judicial.

Ella se ha justificado asegurando que que no está ante un tribunal de la Constitución, "sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial" que quiere impedir su ejercicio al derecho de defensa. Y desafiaba a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola: "Voy a demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion que montaron los fiscales".

Que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019. Por ello mañana a las 11hs, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022

Durante su comparecencia, una altiva Kirchner ha señalado que "los fiscales pudieron leer su guion durante nueve jornadas" mientras que a ella no le han permitido transmitir ni televisar la declaración indagatoria en 2019 y le han rechazado la ampliación de su indagatoria, se ha quejado la vicepresidenta. "No eran acusaciones, era un guion, falso y bastante malo", ha llegado a decir Kirchner.

Además, ha señalado que "la sentencia ya está escrita" y ha cuestionado todo el proceso judicial por el caso Vialidad, exhibiendo numerosas notas periodísticas y expedientes judiciales. "Hay una feroz campaña política y mediática", ha acusado apuntando directamente al juez de la causa, Julián Ercolini y al impulsor de la denuncia, el exdirector de Vialidad, Javier Iguacel.

También ha cuestionado todas las afirmaciones expresadas este lunes durante los alegatos de los fiscales y ha arremetido contra los medios de comunicación, concretamente contra La Nación y Clarín, a los que ha calificado como "las naves insignias del lawfare".

Como colofón, tras hora y media de discurso, Kirchner no ha dudado en tirar de populismo barato. No es un caso de corrupción, es una causa política: "No les importa nada, van por todo. Se los dije una vez antes de irme como presidenta. No vienen por mí, vienen por ustedes. Por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento. Y vinieron por eso y por eso hoy todavía estamos pagando las consecuencias."