El demoledor paralelismo entre el kirchnerismo y los 'carapintadas' que pedían "no más juicios" a las juntas militares

El periodista argentino Joaquín Morales Solá publica en La Nación un extraordinariamente fundamentado artículo en el que establece un paralelismo entre la defensa que el kirchnerismo hace de Cristina, tras el demoledor alegato del fiscal y la petición de 12 años de cárcel, y los argumentos que utiilizaban Aldo Rico y sus Carapintadas, un grupo de militares que entre 1987 y 1988 protagonizaron varias sublevaciones contra el gobierno de Raúl Alfonsín por los juicios a los miembros de la Junta Militar, máximo órgano de la dictadura que ocupó el poder en Argentina entre 1976 y 1983.

Morales Solá destaca que "quien tuvo la paciencia de escuchar ayer por las redes sociales el descargo de Cristina Kirchner quedó perplejo. Fue un paseo por la manipulación, la autoinculpación y la nadería. No refutó una sola de las muchas pruebas que mostró Luciani a lo largo de nueve días de alegato. Solo se escudó en el pobre pretexto de que el único corrupto de su administración fue su entonces poderoso secretario de Obras Públicas, José López, y que ella fue una imbécil (para decirlo con un término más elegante que la palabra barriobajera que usó) que nunca se enteró de nada".

El periodista argentino recuerda que el argumento de que Cristina "no sabía nada", además de inverosímil serciría pàra exonerar a los ,miembros de las Juntas acusado de crimenes contra la humanidad:

¿Nada de esto sabía Cristina Kirchner? Si la Justicia solo pudiera condenar a los jefes que firmaron órdenes, entonces ninguno de los jefes militares de la dictadura podría haber sido condenado. Ninguno firmó una orden para secuestrar, matar y hacer desaparecer a personas. El reconocido constitucionalista Roberto Gargarella publicó ayer una opinión que resume el caso en pocas palabras: "Si la asociación ilícita no quedó verificada en este caso, la asociación ilícita no podrá probarse nunca. Elimínenla. Y si no se sostiene ahora, tampoco se sostiene la condena a las juntas (militares), dado que ningún general firmó ni firmaría nunca una orden para la desaparición de personas". El argumento, ciertamente verdadero, para condenar a las Juntas según el cual "no podían no saber" es aplicable al caso de Cristina Kirchner y las obras públicas de Lázaro Báez.