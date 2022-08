Garzón y los Kirchner: una historia de sexo y negocios disfrazada de "derechos humanos"

Si hay un personaje público habitual de la información política y judicial en España que podía estar asociado al régimen de los Kirchner en Argentina ese tenía que ser Baltasar Garzón.

De Garzón lo conocemos prácticamente todo, sus métodos de facturación (que no excluyen la solicitud de fondos expresa a presidentes de entidades financieras), las barrabasadas jurídicas que le llevaron a ser apartado de la carrera judicial por prevaricador (ordenó grabar las conversaciones entre los imputados de la Gürtel y sus abogados, lo que es ilegal), su ambición política siempre asociada a los regímenes de izquierda, y también sus correrías sentimentales que le llevan actualmente a ser pareja de la que ha sido hasta hace pocas fechas Fiscal General del Estado y ex ministra de Justicia Dolores Delgado.

En el caso de Argentina, la relación de Garzón con los Kirchner ha repetido el mismo esquema: negocios y placer de la mano de un régimen que ha empobrecido al pueblo argentino durante los últimos 30 años.

Eso de no mezclar los negocios y el placer que tantas veces se repite no está pensado precisamente para Garzón. No esconde el modo en que aprovecha las ventajas que para su despacho tienen ser la pareja de la ex ministra de Justicia y ex Fiscal General del Estado. Tanto es así que según han publicado algunos medios, sólo a un cliente, el Gobierno venezolano, le cobró 9 millones de euros en 2016 por engrasar las relaciones con la Fiscalía en España. En 2020 ingresó 7,6 millones de euros, según contaba Libertad Digital.

¿Es la primera vez que Garzón mezcla negocios y placer? No. Curiosamente uno de sus antecedentes más cercanos en el tiempo se remontan a 2011, cuando fue reclutado por Kirchner como asesor derechos humanos. Poco después los rumores sobre su romance con la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, corrieron como la pólvora por los rotativos de medio mundo. Tanto fue así que se le consideraba mano derecha en la sombra del régimen y no dudó en aprovechar la situación y se ofreció a las empresas españolas para tender puentes con los Kirchner y hacer negocios en Argentina.

En Argentina Garzón se siente como en casa. Hasta le han puesto su nombre a Palacios de Justicia como el del municipio de Avellaneda que rebautizó el edificio en honor a Baltasar Garzón. Sucedió en 2011, cuando se fecha el inicio de su romance con la Kirchner. Entonces, el alcalde de Avellaneda dijo que "la decisión de que el edificio lleve el nombre de Baltasar Garzón Real, dignifica y homenajea a la Justicia".

Tanta pasión y agasajo tuvo sus consecuencias. Una de ellas, quizá la más llamativa, fue cuando el fiscal Alberto Nisman fue asesinado en extrañas circunstancias curiosamente después de acusar de corrupción a Cristina Kirchner. Entonces (2015), Garzón pidió una investigación rápida, imparcial y urgente para determinar las causas de la muerte, pero al mismo tiempo defendió al gobierno argentino: "Creo que el Gobierno argentino y las personas que se identificaban en el memorándum del fiscal Nisman no tienen nada que ver en esta situación por cuanto, desde mi punto de vista, son los más perjudicados por la misma". No contento, llegó a elogiar al Gobierno de Kirchner por desclasificar los documentos de Nisman y pidió "prudencia" en las hipótesis que se pueden elaborar sobre la muerte del fiscal: "Se tiene que investigaar con imparcialidad, con todos los medios que la justicia argentina tiene, con apoyo de todas las instituciones hasta llegar al fondo de esos acontecimientos".

El ejemplo más cercano en el tiempo que demuestran la excelente relación entre Garzón y el kirchnerato, pese a que su corazón ahora pertenece a otra, es la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández, quien recibió a Garzón para hablar "del avance de la extrema derecha". El exjuez fue invitado el año pasado como ponente estrella en un curos sobre "derechos humanos" que se impartía en la Casa Rosada (sede del Gobierno Argentino).

Como no podía ser de otra manera, lejos de defender los derechos humanos, se dedicó a blanquear y aplaudir a terroristas y sátrapas de extrema izquierda.

Con estos antecedentes, no extraña que Baltasar Garzón sea, además, un representante destacado del llamado Grupo de Puebla, heredero de la komintern soviética en Iberoamérica. En este grupo están también Yolanda Díaqz, Irene Montero, Aadriana Lastra o Enrique Santiago