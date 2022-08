Alberto Fernández utiliza a Nisman para amenazar al fiscal: "Se suicidó, espero que Luciani no haga lo mismo"

En medio de la convulsión en Argentina por el pedido del fiscal federal argentino Diego Luciani de 12 años de cárcel y la inhabilitación de por vida contra Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández ha realizado unas graves declaraciones acerca del caso.

En el programa "A dos voces" del Canal TN presentado por los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, Fernández no dejó de defender a su vicepresidenta: "Cristina es una mujer honesta, no ha participado en nada de lo que la acusan. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen".

En un momento de la entrevista, y preguntado por la solicitud de la Corte de reforzar la seguridad de Luciani, en especial después del asesinato del fiscal Alberto Nisman en 2015, Fernández aprovechó para atacar al fiscal Luciani: "Yo le regalaría son algunos tratados de derecho penal (…) porque por mucho que grite justicia y corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos".

Pero eso no fue todo. Lo más grave fue lo que dijo a continuación: "Alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… mire, hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani".

Estas palabras han provocado el rechazo de muchos argentinos, tanto de la clase política como de la opinión pública. A través de Twitter, la presidenta de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, mostró su indignación señalando que "no puede decir eso, presidente. ¿Toma conciencia de la gravedad de sus dichos?".

¡NOOO! No puede decir eso, presidente. ¿Toma conciencia de la gravedad de sus dichos? pic.twitter.com/HmWGODDS3e — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 25, 2022

Por su parte, el senador Luis Naidenoff aseguró que "el presidente sobrepasó todos los límites: bastardear la memoria de Nisman que ya no puede defenderse y amenazar al fiscal que con valentía investigó y acusó al poder real que hoy gobierna a la Argentina".

El Presidente sobrepasó todos los límites: bastardear la memoria de Nisman que ya no puede defenderse y amenazar al fiscal que con valentía investigó y acusó al poder real que hoy gobierna a la Argentina. https://t.co/y3YosJYQY5 — Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) August 25, 2022

Diego Santilli, diputado por la Provincia de Buenos Aires, señaló a través de la misma red social que lo dicho por Fernández era "gravísimo" y afirmó que "la impunidad del kirchnerismo no tiene límites".

"Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga lo mismo".

Lo que está diciendo el Presidente es gravísimo. La impunidad del kirchnerismo no tiene límites. pic.twitter.com/Ig1O5r6zA2 — Diego Santilli (@diegosantilli) August 25, 2022

Asimismo, Jorge Macri, ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, apuntó que "son una locura los dichos del presidente Fernández, él tiene que ser el principal garante de la seguridad del fiscal Luciani y hace una amenaza por tv. Total repudio a sus palabras".

Son una locura los dichos del presidente Fernández, él tiene que ser el principal garante de la seguridad del fiscal Luciani y hace una amenaza por tv. Total repudio a sus palabras. — Jorge Macri (@jorgemacri) August 25, 2022

Además, según informó el portal Infobae, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación emitió un comunicado en el que señala que "repudia enfáticamente los dichos vertidos por el Sr. Presidente de la Nación Alberto Fernández" y que agrega que "posee un desconocimiento profundo del caso en el cual se investiga el asesinato del Fiscal General Alberto Natalio Nisman". Le recuerda que la ley le manda "no efectuar injerencia alguna siquiera a través de críticas, halagos o comentarios a casos en pleno desarrollo".