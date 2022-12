Delirio de los escuderos de Castillo: alegan que estaba drogado cuando dio el golpe de Estado

La situación de Pedro Castillo es tan grave que sus defensores, entre ellos su abogado y su exprimer ministro, Guido Bellido, intentan confundir a la opinión pública para sembrar dudas de lo ocurrido el miércoles pasado, día en que decidió dar un golpe de Estado cerrando el Congreso y anunciando la restructuración del Poder Judicial.

Ya este jueves, Bellido señaló a través de su cuenta de Twitter que "el estado psicológico de Pedro Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades". Además, agregó que "ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de palacio".

El estado psicológico de P. Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de palacio — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) December 8, 2022

Ya este viernes, después de visitar a Castillo, Bellido dijo que "no recuerda que ha dado la lectura de ese mensaje. Él recuerda cuando ya habían renunciado los ministros. Es una persona que ahora está vulnerable porque está recluida de su libertad". También apuntó que "no sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no recuerda. Lamentablemente la investigación aclarará, el presidente con sus propias palabras dice que no se acuerda, él dice que no se acuerda".

🔴 Guido Bellido dice que Pedro Castillo no recuerda lo que ha leído en su discurso de golpe de Estado. #LatinaNoticias pic.twitter.com/o3qyc6SFMl — Latina Noticias (@Latina_Noticias) December 9, 2022

Por su parte, el abogado Guillermo Olivera, que ha tomado la defensa del golpista, declaró a los medios de comunicación frente a las instalaciones de Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía, donde se mantiene detenido, que "antes le dieron una bebida, una supuesta agua y después de beber el agua se sintió como atontado, todo el mundo lo ha visto que estaba leyendo de forma temblorosa, estaba un poco atontado".