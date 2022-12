El abogado y político peruano Enrique Ghersi ha contado en los micrófonos de Es la Mañana de Federico cómo en la madrugada de este lunes en Perú el Congreso del país "acaba de retirar el fuero –el aforamiento– al presidente Castillo en una sesión maratoniana que ha terminado hace unos minutos".

Ghersi ha recordado que el Congreso peruano "recibió este lunes la solicitud de la Fiscalía de levantarle el foro al expresidente" ya que "aunque fue detenido en flagrante delito por la Policía, el delito de rebelión contra el orden constitucional, tiene fuero, por lo que para poderle iniciar el proceso penal se requiere el levantamiento del fuero".

Tal y como ha explicado Ghersi, una vez levantado el fuero "el Poder puede someterlo a proceso" y de hecho "se espera que en las próximas horas el Ministerio Público formalice una petición de prisión preventiva que será probablemente por 36 meses, el máximo que la ley permite en el Perú".

Ha apuntado que Castillo dio el golpe de Estado "sin presencia de los militares, sin contar con el apoyo de nadie" y por eso mismo "fracasó rápidamente". La maniobra del dirigente de extrema izquierda "agarró también a sus partidarios" desprevenidos, "pero ya se organizaron siguiendo seguramente directivas del embajador cubano, que es un viejo revolucionario llamado el Gallo Zamora que viene de hacer un contragolpe en Bolivia". "Este tipo es conocido por estar detrás de las movilizaciones de la izquierda radical que no es otra cosa más que Sendero Luminoso desmovilizado", ha añadido.

El abogado ha indicado que "nos encontramos frente a una situación singular" porque "ya el Congreso autorizó el enjuiciamiento del presidente pero paralelamente la presidenta en ejercicio, Dina Boluarte, cediendo de alguna manera al reclamo de la gente, no sólo de la izquierda, también de la derecha, ha anunciado que pondría en consideración del Congreso un adelanto de elecciones que requiere en Perú de una reforma Constitucional". Ha contado que "al presidente y su Gobierno se les elige por 5 años y un recorte del mandato requeriría una modificación constitucional y una votación especial".

Un sistema electoral corrupto

"Ella (Dina Boluarte) podría renunciar y abrir elecciones de inmediato pero existe un consenso que hacer elecciones de inmediato tiene un problema que es que todo el sistema electoral no sólo está corrupto sino que es un sistema en sí mismo fraudulento", ha destacado Enrique Ghersi. El abogado ha relatado que "esto fue organizado en tiempos de Ollanta Humala, que ya fue un Gobierno de izquierdas". Por ese motivo "en el Perú no es posible hacer recuento de votos porque los votos se destruyen una vez que se cuentan y sólo quedan las actas. Y las actas dicen lo que el Gobierno quiera que digan. Entonces no es posible volver recontar en caso de impugnación o de dudas acerca de un resultado electoral en determinada localidad. No puedes hacer reconteo de votos porque los votos se destruyen".

"Eso no era así en el sistema electoral que hemos tenido en el Perú", ha añadido Enrique Ghersi que ha explicado que antes se hacían "cinco actas y una quedaba como copia de seguridad por si hubiera alguna discrepancia". El abogado ha añadido que "esto lo eliminaron también" con la reforma de Humala y por eso "se considera, y aquí hay consenso bastante difundido, que no podemos ir a elecciones de esta manera".

Para Enrique Ghersi "es necesario un nivel de reformas institucionales para que las elecciones sean neutrales y confiables". Por eso "el organismo electoral ha dicho que se requiere un año" y por ese motivo "Dina Boluarte, que se ha rendido a las presiones públicas, ha anunciado este proceso electoral que tendría que ser aprobado por el Congreso". "No lo veo tan rápido ni tan sencillo", ha apuntado Ghersi.

El "problema" de Dina Boluarte

En medio de este caos la presidenta electa por el Congreso de Perú, Dina Boluarte, también se encuentra en el centro de la polémica. "Ella tiene un problema", ha dicho Enrique Ghersi. Ese problema es que "está siendo investigada por corrupción por la Fiscalía" y ha designado "como presidente del Consejo de Ministro a un exfiscal, Pedro Angulo. Algo que "es bastante novedoso". Da "la impresión" que Boluare "ha designado a este hombre por un nivel de contacto que tendría con el Ministerio Público. Le preocupa más la relación con este Ministerio para no terminar como Castillo que la situación del país. Le interesa más su lobby que gobernar".

Además, Ghersi ha explicado que la presidenta está "bastante aislada" porque "el gabinete que ha nombrado es débil y no hay grandes personalidades". Tampoco "ha convocado a los líderes de los partidos políticos ni nadie ha querido participar". Cuenta, eso sí, con la "unión del centro derecha" pero "la izquierda ahora es hostil hacia ella".

Cree el abogado que "nos encontramos frente a un conflicto de lealtades" y "ella va a tener que realinearse electoralmente si quiere continuar en su Gobierno". Para Enrique Ghersi esta "es la única forma de conseguir el respaldo electoral mínimo que necesita" aunque ve necesario que Boluarte tome "medidas en concreto". "Ahora tiene que gobernar y lo primero que tiene que hacer es despejar las carreteras" porque "unos tipos están cortando la principal autopista del país". También ha dicho que Boluarte tiene que frenar "lo que está ocurriendo en la ciudad de Andahuaylas que requiere una acción policial inmediata para acabar con lo que es un enclave terrorista".

Agentes iraníes en zonas hostiles

Enrique Ghersi ha destacado que "en la zona de Huancavelica y en la de Apurimac hace unos años se detectó la presencia de alguna actividad islámica". "En esa zona hay algunas mezquitas financiadas por agentes iraníes", ha apuntado. Cree que "la presencia de agentes extranjeros tiene que ser inmediatamente neutralizada por las fuerzas de seguridad porque son ellos los que están azuzando a cierto sector desinformado de la opinión pública y están atentando contra el orden constitucional, pero son grupos francamente minoritarios".

"El país se encuentra totalmente en paz y se encuentra claramente conforme con la prisión del señor Castillo que pretendió dar un golpe de Estado felizmente sin ningún respaldo", ha resaltado. Enrique Ghersi ha añadido que "el país está básicamente unido y vamos a continuar luchando por fortalecer el estado de derecho y la democracia".