La hija de Jeanine Áñez: "No permitamos que la izquierda siga avanzando y cometiendo estos abusos"

Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia tras haber cometido fraude electoral en octubre de 2019 y, el 12 de noviembre, Jeanine Áñez fue proclamada presidenta del Estado. El 12 de marzo de 2021, ya bajo el gobierno comunista de Luis Arce, fue detenida por orden de la Fiscalía de Bolivia por los presuntos delitos de "sedición, terrorismo y conspiración".

Este viernes, la hija de Áñez, Carolina Ribera Áñez, ha denunciado en Es la mañana de Federico de esRadio que su madre es "presa política desde hace más de 640 días", así como el "linchamiento judicial" al que ha sido sometida: "Han procesado a una mujer inocente, a una mujer que no hizo más que cumplir con su mandato constitucional".

Ribera Áñez ha enmarcado la detención en el "proceso de pérdida de cualidades democráticas siguiendo la ruta del socialismo del siglo XXI". Ha recordado que el expresidente Morales cometió "fraude electoral en 2019, descubierto y denunciado por la OEA", que esto generó "convulsión social" y dejó el país "al borde de la guerra civil". La hija de Jeanine Áñez ha defendido a su madre, que "asumió la presidencia del Estado de Bolivia con mucha responsabilidad y mucha valentía" y "pacificó el país".

Lamentablemente, "este gobierno actual de Luis Arce la tiene secuestrada" y "presa en una cárcel de máxima seguridad en La Paz", donde se halla "totalmente silenciada": "Yo soy su voz en el mundo y en Bolivia".

Perú y Bolivia, Castillo y Morales

Ribera Áñez ha apuntado que "en Perú, Castillo intentó hacer un autogolpe, lo mismo que Morales en 2019. Ninguno resultó, sólo que Morales pudo huir de Bolivia". La hija de Jeanine Áñez aboga por "articularnos y luchar por la democracia de todos los países del mundo", porque "no se trata de izquierdas o derechas, sino de los derechos humanos", y ha indicado que existe "un plan macabro de personas que tienen un discurso de odio": "Dicen que es discriminación, que están sometidos a una injusticia social, pero son los que cometen estas injusticias. Y lo vemos con mi madre".

Ribera Áñez ha señalado la paradoja de que su madre, por haber ocupado un puesto político, "merece un juicio de corte", que Bolivia no se lo da y que, a la vez, "Morales está pidiendo medidas cautelares en juicio de corte… ¡para Castillo!".

El encarcelamiento de Áñez "ha sido muy duro", "la injusticia le afectó mucho en su estado de salud" y, amén de otras dolencias, derivó en una "depresión severa". También intentó suicidarse: "Cuando amenazaron con apresarme, pensó en quitarse la vida para evitar daño a sus hijos".

"Vox me ha acompañado muchísimo"

En cuanto a apoyos internacionales, Ribera Áñez ha destacado el apoyo del eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, que "ha abrazado esta causa como si fuera de él". En general, "el partido de Vox me ha acompañado muchísimo, Santiago Abascal y muchas autoridades. No nos sentimos solos". También "se ha pronunciado muy fuerte" el Gobierno de EEUU, aunque no así el de España: "Dios quiera que, en una oportunidad, ellos me den este espacio para que les pueda explicar la situación que se está viviendo en mi país. No ha habido comunicación, pero creo que la va a haber".

"No permitamos que la izquierda siga avanzando y cometiendo estos abusos", ha concluido.