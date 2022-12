La hija de Jeanine Añez pide ayuda a Europa para liberarla de los herederos de Evo Morales: "Sufre tortura"

Jeanine Añez lleva más de 640 días en prisión. Su único delito fue asumir la presidencia de Bolivia cuando Evo Morales huyó del país por haber cometido fraude electoral. Añez ocupó su cargo después de que el vicepresidente de Bolivia, y el resto de cargos del Congreso y el Senado a los que correspondía asumir esa función, se negaran a ejercer su responsabilidad.

Yanine Añez era la vicepresidenta segunda del Senado y dio un paso al frente para ocupar el vacío de poder que quedó en Bolivia con el objetivo de transitar hacia unas nuevas elecciones que, debido a la pandemia del coronavirus, se celebraron once meses después. Para favorecer la unidad de la oposición, Añez incluso renunció a ser candidata.

El partido de Evo Morales, el MAS, ganó los comicios pese a la gravedad de los delitos cometidos por el expresidente y la corrupción acreditada contra el gobierno. Una de sus primeras decisiones fue apresar a Yanine Añez, "secuestrarla", como denuncia su hija Carolina Ribera Añez, para llevarla a La Paz, donde ni siquiera le conceden la condición de expresidenta para ser juzgada. Un tribunal ordinario la ha condenado a diez años de prisión, sin acreditar los supuestos delitos que se le imputan, ni darle la opción de dirigirse a ellos en persona.

"Sufre un auténtico calvario, está siendo sometida a tortura psicológica, no la dejan apenas recibir visitas, no tiene atención sanitaria pese a estar delicada de salud, incluso intentó suicidarse cuando me amenazaron a mí, a su hija, con llevarme también presa", relata Carolina entre lágrimas durante un encuentro informal con periodistas organizado por la Fundación Disenso de Vox para darle voz y luchar para que su caso no caiga en el olvido.

Carolina Ribera Yáñez en un encuentro con periodistas organizado por Disenso, la fundación de Vox.

Durante una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio, asegura también que su madre es víctima de un "linchamiento judicial" por el proceso al que ha sido sometida, sin garantía alguna. "Como hija es muy doloroso ver sufrir a una madre por cumplir su deber, por amor a su país", explica orgullosa defendiendo la actuación de Yanine a pesar del "giro de 180 grados" que supuesto para sus vidas, las de toda la familia, que sufre esta injusta situación.

"Yo era odontóloga, ni siquiera estaba acostumbrada a hablar en público, ahora me veo obligada a llevar la voz de mi madre por el mundo para luchar por su liberación y que se sepa lo que está ocurriendo en Bolivia", relata. Carolina ha iniciado una gira internacional que incluye a España, donde ha sido recibida por el presidente de Vox, Santiago Abascal, pero no por representantes del Gobierno. También ha viajado a Estrasburgo para intentar que la UE presione al Gobierno boliviano de Luis Arce. "Su detención es la más ilegal de la Historia de Bolivia", asegura, quejándose de que la hayan convertido en un "trofeo" por ser exmandataria.

Santiago Abascal recibe en Madrid a Carolina Ribera Yáñez, hija de la presa política de Bolivia, Yanine Yáñez

Carolina pide "apoyo y solidaridad" a todos aquellos países que defienden la libertad y la democracia para luchar por los presos políticos que hay en Bolivia, hasta 146, incluida su madre. "Pedimos una Justicia plena sin represalias, que no actúe contra quienes piensan diferente", asegura. Se le quiebra la voz en varios momentos, especialmente cuando le preguntan si confía en poder seguir viviendo en Bolivia si logra liberarla. "No, probablemente tenga que abandonar su país", asegura completamente rota.

Durante la conversación surge varias veces el nombre de Leopoldo López, preso político de Venezuela que fue sometido a un proceso similar al que padece ahora Yanine Añez. "Estos regímenes actúan siempre igual: toman primero la Justicia, colocan a los suyos, dictan sus leyes, acaban con las libertades y la democracia y apresan al líder más carismático de la oposición para dejarla sin opciones", relata Carolina advirtiendo de que también podría ocurrir en España.