El régimen boliviano de Luis Arce ha secuestrado este miércoles a Luis Fernando Camacho, al líder opositor y gobernador de Santa Cruz, la región más grande del país y su motor económico. Mientras que el Gobierno se felicita por el operativo sin especificar los motivos de su detención, la Gobernación de Santa Cruz denunció en un comunicado que Camacho "ha sido secuestrado en un operativo policial absolutamente irregular, y llevado con rumbo desconocido".

Según ese mismo comunicado, "el operativo del secuestro del gobernador se realizó en las calles aledañas a su domicilio cuando él regresaba luego de cumplir actividades de gestión". Por el momento se desconoce su paradero y su estado de salud.

Un video compartido en redes sociales muestra que el vehículo en el que viajaba el gobernador cruceño fue interceptado por al menos dos motorizados y le lanzaron un gas lacrimógeno para obligarle a detenerse.

A continuación se le escucha salir del vehículo tosiendo mientras unos hombres le gritan que se tire al suelo en medio de insultos. Posteriormente se lo llevan detenido, por el momento a un destino desconocido. La Gobernación ha responsabilizado al régimen de Arce "por la seguridad física y la vida" del opositor.

BOLIVIA - URGENTE. El Gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha sido secuestrado por policías leales a Evo Morales y Luis Arce. Se sigue consolidando la dictadura en el Bolivia! pic.twitter.com/KX97WGN9YC — Liliana Franco (@lilianaf523) December 28, 2022

Seguidores de Camacho paralizan los aeropuertos

Los seguidores de Camacho se han trasladado hasta los dos aeropuertos situados en la capital regional para evitar el traslado del líder opositor a La Paz. Según EFE, centenares de personas, incluidos varios asambleístas nacionales y departamentales, llegaron hasta el aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz y ocuparon las pistas para evitar el despegue de los aviones. Además han señalado que no permitirán ninguna operación aérea en Santa Cruz mientras no se sepa a dónde fue llevado Camacho. También han advertido con volver a paralizar la ciudad.

Luis Fernando Camacho tomó notoriedad en 2019 al liderar en Santa Cruz las protestas para denunciar el fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales en los fallidos comicios generales de ese año. Las protestas obligaron a huir a Evo y a renunciar a la presidencia, motivo por el cual, el actual gobierno de Arce acusa a Camacho de "golpe de estado".

No es el único represaliado por el régimen dictatorial de Arce. La expresidenta interina Jeanine Añez lleva más de 650 días en prisión. Su único delito fue asumir la presidencia de Bolivia cuando Evo Morales huyó del país. Añez ocupó su cargo después de que el vicepresidente de Bolivia, y el resto de cargos del Congreso y el Senado a los que correspondía asumir esa función, se negaran a ejercer su responsabilidad.

Su hija, Carolina, ha relatado que Añez está sufriendo "un auténtico calvario, está siendo sometida a tortura psicológica, no la dejan apenas recibir visitas, no tiene atención sanitaria pese a estar delicada de salud, incluso intentó suicidarse cuando me amenazaron a mí, a su hija, con llevarme también presa".