Boluarte responde a los radicales de extrema izquierda: "No voy a renunciar, mi compromiso es con el Perú"

Mientras varias zonas del sur del Perú se mantienen alerta ante la violencia de las marchas convocadas por la extrema izquierda, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, afirmó este viernes en un mensaje televisado que no renunciará pese a las demandas de los más radicales.

En los últimos días han aumentado las voces que piden la dimisión de Boluarte y la convocatoria inmediata de nuevas elecciones, pese a que el Congreso ya votó a favor de un adelanto electoral para abril de 2024. Sin embargo, la presidenta señaló que "no voy a renunciar, mi compromiso es con el Perú y no con este grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria" y agregó que "recibimos un país polarizado, enfrentado, donde existen sectores extremistas que buscan generar el desorden y el caos con claros intereses subalternos".

Apuntó que el objetivo es "dejar el camino allanado y definido que les permitirá a los ciudadanos elegir a las nuevas autoridades en los próximos comicios de manera libre y democrática" y afirmó que "esos sectores extremistas piden en su plataforma política algunos puntos como el cierre del Congreso, pero no le dicen a ese pueblo que llevan a la marcha con engaños y mentiras que el presidente no puede cerrar el Parlamento sino se cumplen ciertas condiciones que en esta oportunidad no existen".

Otro de los puntos más sensibles de los últimos días han sido los casi 50 fallecidos en los enfrentamientos con la policía en diferentes ciudades del sur del país. La mandataria dijo que "no puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanos en los actos de protestas. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos".

Aunque no parece descartado algún exceso de la policía, Boluarte dijo que "el país merece conocer la verdad con objetividad y celeridad, y pidió a la Fiscalía que investigue para "individualizar a los responsables". Pero también exigió "que se investigue todo", en especial por posibles azuzadores llegados desde el extranjero. Uno de los más señalados fue Evo Morales, ya denunciado por un congresista peruano y cuya entrada al país se ha prohibido por "seguridad nacional".