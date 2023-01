Radicales de extrema izquierda impulsan la "toma de Lima" para seguir incendiando el país

La crisis peruana que comenzó el pasado 7 de diciembre cuando Pedro Castillo intentó un golpe de Estado que fue neutralizado a las pocas horas, se mantuvo en las últimas semanas con diversas marchas en especial en la zona sur del Perú y que provocó casi 50 muertos.

Después de algunos días de cierta tranquilidad, cientos de personas se han ido trasladando desde diferentes partes del país hacia la capital para participar en una marcha impulsada por las facciones más radicales de la extrema izquierda peruana que intentan agravar aún más la conflictividad de los últimos tiempos.

Una de las principales exigencias de estas marchas es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte además del cierre del Congreso y el adelanto de elecciones, esto último pese que ya se determinó que los nuevos comicios se celebrarán en abril de 2024. Sin embargo, los más radicales quieren que se hagan en 2023 para que el Congreso no logre hacer las reformas necesarias para evitar nuevas crisis políticas, en especial por las destituciones y renuncias de presidentes, como ha ocurrido en los últimos seis años.

En respuesta a estas exigencias, Boluarte ha señalado en varias ocasiones que no iba a renunciar porque eso sería darle argumentos a la extrema izquierda para seguir en las calles, lo que generaría un panorama caótico en todo el país. El propio primer ministro, Alberto Otárola, también ha señalado en diversas ocasiones que la presidenta no tenía pensado dejar el poder antes de las elecciones previstas.

El objetivo de los radicales es claro: llevar la violencia a la capital. De hecho, Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), dijo en una rueda de prensa que "no habrá democracia, no habrá paz, si es que la señora Boluarte no escucha al pueblo peruano" y agregó que "el Congreso en su primera legislatura aprobó las elecciones para 2024 y el pueblo no lo acepta, dice no, este año, entonces, esas elecciones deben ir acompañadas por un referéndum constitucional". Esto último apunta claramente a la coincidencia con el golpista Castillo y miembros del partido marxista leninista Perú Libre entre ellos su fundador y líder, Vladimir Cerrón.