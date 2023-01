Boluarte señala a Castillo por la violencia en Perú: "Hay un país que sangra producto de su irresponsabilidad"

En una jornada en la que los radicales de extrema izquierda han vuelto a convocar una marcha en Lima, cinco días después de la violenta manifestación del pasado jueves, la presidenta Dina Boluarte ofreció una rueda de prensa para la prensa extranjera acreditada en Perú.

En sus primeras palabras, la mandataria afirmó que "eso no es una protesta pacífica, es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales que tienen como agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando". Además, culpó a las manifestaciones y bloqueos de carreteras las grandes pérdidas económicas sufridas por el país. En el sector producción cifró estas pérdidas en más de 2.000 millones de soles (unos 470 millones de euros) y en 3.000 millones de soles (unos 710 millones de euros) por los ataques a infraestructuras como aeropuertos, carreteras o comisarías, entre otras.

También quiso dirigirse al expresidente golpista Pedro Castillo: "Aquí no hay ninguna víctima, señor Castillo, aquí lo que hay un país que se va sangrando producto de su irresponsabilidad. Acá está una mujer víctima de su odio y su venganza, acá está una mujer al igual que usted provinciana que también viene de una escuela con paredes de adobe, pero al haber estudiado en esa escuela humilde no me da la prerrogativa para hacer corrupta y robarle al pueblo peruano".

Dijo que "en algún momento yo he sido parte de las protestas y he salido a marchar por justas reivindicaciones laborales o estudiantes, pero creo que el derecho a la protesta no puede venir acompañado de violencia, de destrozo y de muerte". Por esa razón pidió a la Fiscalía "que acelere las investigaciones porque nos dice que los fallecidos de ese 9 de enero en Puno, en las inmediaciones de las calles, la mayoría de ellos es por impacto de un arma artesanal llamado 'dumdum' y la Policía no usa esas armas letales". Sobre esto último, dijo que "de manera extraoficial" conoció que "por la frontera de Perú con Bolivia han ingresado" estas armas traídas por los "ponchos rojos", un grupo cercano al expresidente boliviano Evo Morales, a quien se ha señalado como uno de los principales azuzadores de las violentas marchas en el sur del Perú.

Sobre los intentos de diálogo, señaló que "hemos enviado a nuestro ministro a Puno hace tres semanas y el gobernador no lo ha querido recibir, tampoco al fiscal. Luego hemos mandado una comisión de alto nivel que no prosperó". Detalló que "hoy, antes de venir a conversar con ustedes, me he reunido con los alcaldes de Huánuco y otras regiones y otras reuniones están encaminadas con ministros de Vivienda, Transporte, Salud, etc. Están buscando a los gobernadores para conversar con nosotros, pero sobre todo a los gobernadores del sur los tiene chantajeados y amenazados". También reveló que "en Andahuaylas amenazan a los alcaldes y gobernadores con quemar sus casas y de sus familiares si no salen a las protestas".

Finalmente, Boluarte aclaró que "no me voy a cansar de llamarlos al diálogo, a la paz y a la unidad" y agregó: "Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos".