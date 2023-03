Nueva prisión preventiva contra el golpista Pedro Castillo: otros 36 meses por corrupción

Tres meses después de su fallido golpe de Estado, el expresidente golpista Pedro Castillo seguirá encarcelado tras la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley de dictar 36 meses de prisión preventiva en su contra por los casos de corrupción en los que se ha visto involucrado. Se trata de la segunda prisión preventiva que recibe tras la de 18 meses dictada por presunta rebelión y conspiración.

La decisión del juez se toma por considerar al golpista como presunto líder de una organización criminal por delitos cometidos en Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por este mismo caso, Checkley dicto otra presión preventiva por el mismo tiempo contra el exministro Juan Silva, actualmente fugado y requerido por la justicia peruana.

Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone 36 meses de prisión preventiva a #PedroCastillo por ser presunto líder de una organización criminal por delitos cometidos en Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento. pic.twitter.com/hhhP2SrIOl — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 9, 2023

El juez señaló que existe riesgo de fuga y agregó que Castillo había buscado obstaculizar el proceso judicial a través del amedrentamiento de testigos, y presión a autoridades judiciales como la propia Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El juez señaló que Castillo enfrenta una pena de 32 años de presión por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

En la audiencia celebrada el pasado martes, Castillo dijo: "Niego rotunda y categóricamente ser autor y formar parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República. Y no solamente he tenido dos ministros, sino muchos que para ejercer su función han tenido que pedir y aceptar el voto de confianza del Congreso".