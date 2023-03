Zapatero y Baltasar Garzón se unen al Grupo de Puebla en un acto de defensa de la condenada Cristina Fernández de Kirchner

La izquierda española sigue con el blanqueamiento de la condenada Cristina Fernández de Kirchner mostrando su apoyo a pesar de ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por un delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". La justicia estima que la líder izquierdista y sus cómplices robaron al erario argentino 84.835 millones de pesos, casi 480 millones de euros al cambio actual.

Como ya hiciera la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ahora le ha tocado el turno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, defensor de las dictaduras latinoamericanas más execrables, acompañado, como no, por Baltasar Garzón, el juez apartado de la carrera judicial tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel. Dios los cría y ellos se juntan.

Y, paradójicamente, se han juntado en este martes en el Foro Mundial de Derechos Humanos 2023 organizado por la UNESCO en Buenos Aires. Allí, el expresidente Zapatero ha alabado el papel de Argentina en su camino a la democracia.

"Los 40 años de democracia han dejado un legado de Argentina al mundo, el de la lucha por los Derechos Humanos como ningún país ha procurado hacer: memoria, restauración y justicia", ha expresado el expresidente en la reunión. Y como no, a tan importante cita no han podido faltar representantes del Grupo de Puebla, una alianza política que funciona como foro de ideas no reglado, y que está comandando por personalidades políticas de extrema izquierda tanto de Iberoamérica como de España. Aquí se pudo ver personas tan defensoras de los derechos humanos –valga la ironía– como el exmandatario de Ecuador, Rafael Correa; de Bolivia, Evo Morales; y de Colombia, Ernesto Samper.

Pero Zapatero a lo suyo. Se ha reafirmado en que "un país sin memoria es un país sin dignidad", en referencia a los procesos dictatoriales latinoamericanos y cómo Argentina ha llevado su transición, destacando que "las Abuelas y Madres de (la Plaza de) Mayo son patrimonio de la humanidad por siempre".

En la clausura del foro ha estado también la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, que ha podido sentir el apoyo del exmandatario español. "Me impactó que te quisieran matar. Me impactó por Argentina y por ti que la violencia política volviera a este país que tanto luchó por una democracia sin violencia política", ha declarado.

"Jamás en mi carrera política inicie una acción judicial contra mis adversarios porque sabía que les ganaba en las urnas, en el Parlamento y el debate público que es lo que hay que hacer en democracia", ha destacado Zapatero, haciendo además un llamamiento a "no judicializar la política, porque acaba politizándose la Justicia".

La culpa es de los medios

Incluso el presidente argentino, Alberto Fernández, que estuvo ausente en el acto, ha expresado su apoyo a su vicepresidenta y su condena al lawfare: "El neoliberalismo está atentando ahora mismo contra los pilares de la vida común tal como la conocemos. Lo vimos en Bolivia con Evo (Morales) y lo vimos en Brasil con Lula (Da Silva), lo vimos en Ecuador con el querido expresidente (Rafael) Correa, lo vemos en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner".

Garzón, en un alarde de demócrata, ha llegado a decir que "los medios indican que Cristina es una persona indigna, yo digo que los indignos son quienes firman esa sentencia". "Ese es el lawfare: la instrumentalización del derecho que subvierte el propio sistema democrático, es la prostitución del derecho. Deja de ser derecho porque nos desampara", ha comentado.

"Es una aberración jurídica esa sentencia. No hay una sola prueba en esas 1.600 páginas", explicó el jurista, quien ha dicho que en ese texto condenatorio "solo hay indicios" y "presunciones, opiniones y argumentos que están vacíos de contenido, pero difundidos por los grupos mediáticos parece que son contundentes".

Por su parte, Cristina Fernández ha agradecido el apoyo mostrado por todos los presentes en el Foro Mundial de Derechos Humanos y ha afirmado que no le interesa si le van a condenar, sino que le preocupa "construir un Estado democrático en el que las garantías de la Constitución no sean cartón pintado".

"El lawfare no se explica sin los medios de comunicación. Las sentencias se escriben en los medios y después un juez y un fiscal las suscriben", ha añadido, asegurando que lo que hizo su gobierno fue "redistribuir el ingreso e igualar a la sociedad", y eso, asegura, "no nos lo van a perdonar nunca".