Victoria Villarruel: "Zapatero e Irene Montero han sido un cáncer para Argentina"

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, ha declarado este viernes en Es la mañana de Federico de esRadio que Argentina se halla en un "instante en el cual el kirchnerismo puede pasar a ser, definitivamente, historia". La también secretaria general del Partido Demócrata Nacional y presidenta de CELTYV ha criticado la "corrupción desatada" derivada de esta corriente ideológica y ha lamentado que, por ellos, "uno de los países más ricos del mundo" tenga a "la mitad de la población en una situación de pobreza": "Ya es hora de que se termine esta etapa".

Este año, Argentina celebrará elecciones presidenciales el domingo 22 de octubre. Hasta el momento, las encuestas de intención de voto muestran que Horacio Rodríguez Larreta, precandidato de Juntos por el Cambio, es el político que más apoyos recabaría; en el segundo puesto, encontramos un empate técnico entre Javier Milei y el kirchnerista Alberto Fernández.

En Es la mañana de Federico, Villarruel se ha remontado al 2021, cuando "tuvimos las elecciones de medio término para elegir diputados y senadores". En su opinión, durante esa campaña, se "cambió el paradigma": "Cuando Milei empieza a plantear los temas incómodos en lo económico, y cuando yo empiezo a plantear que no hubo 30.000 desaparecidos, que hubo víctimas del terrorismo, la situación empezó a cambiar".

La diputada de La Libertad Avanza considera que el segundo efecto de aquellas elecciones afectó a los adolescentes: "La juventud se implicó en política. Siempre, la juventud estaba totalmente volcada hacia la política de izquierda. Y hubo un descubrimiento de la derecha, el liberalismo".

El indigenismo argentino, "un caso artificial"

Durante la entrevista, la presidenta de CELTYV se ha referido a algunos de los principales problemas que afectan a Argentina, como el del indigenismo: "Casi todos los países de Hispanoamérica estamos con focos en los cuales se desarrolla un etnonacionalismo, un acceso a la tierra a través de la etnia: tu sangre determina si sos o no de la tierra. La idea es que se vayan creando diferentes estados dentro de los ya existentes y eso logre la balcanización de nuestros territorios".

Villarruel ha indicado que, en su país, "es un caso artificial, Argentina siempre ha sido un crisol de razas". Sin embargo, el propio Estado, "muchas veces, ubica funcionarios públicos que son totalmente proclives al indigenismo. Entonces, ayudan a los que cometen delitos, colaboran con ellos, sostienen, desde las universidades de la Patagonia, el discurso de la bandera mapuche, y todo es mapuche. Y no son nuestros: el pueblo originario de la Patagonia era el tehuelche". Además, ha añadido que "muchos catalanes y muchos vascos ayudan al pueblo mapuche y lo asesoran en el tema del separatismo".

"Medidas incómodas y políticamente incorrectas"

La secretaria general del Partido Demócrata Nacional tiene asumido que, si La Libertad Avanza llega al poder, tomarán medidas "incómodas y políticamente incorrectas", pero es que "nada de lo aplicado hasta ahora da resultado, es una realidad": "Toda la estructura del Estado ha estado acomodada a una cuasi asociación ilícita. Recuperar eso no es algo inmediato y va a requerir medidas difíciles. Estamos muy cercanos a la frase ‘sangre, sudor y lágrimas’".

También ha recordado que Cristina Fernández de Kirchner, hoy por hoy, es una ciudadana inocente: "Hasta que esa condena no esté firme, es decir, agotadas todas las estancias judiciales, ella es inocente. Le queda una apelación, pero le puede llevar varios años. No está inhabilitada. De hecho, ella no está proscrita: puede presentarse, pero no le dan los números para presentarse".

Zapatero e Irene Montero, "un cáncer para Argentina"

Comparado la situación argentina con la española, Villarruel ha dicho que "la situación de ustedes y la nuestra es parecida, pero siempre se puede seguir tocando fondo". Con respecto a Irene Montero, José Luis Rodríguez Zapatero o Baltasar Garzón, quienes han manifestado su apoyo a la expresidenta Fernández de Kirchner, ha apuntado: "No les querría afectar a ellos la autoestima, pero no les conoce nadie a Argentina. "Son unos gallegos": a lo sumo, es lo que puede decir un argentino común. Ahora, los que conocemos a esta gente, sabemos que han sido un cáncer para la República Argentina, han sido lo más nefasto que nos podían enviar".