Fernando Araújo: "No estamos combatiendo contra ángeles, sino contra personas cargadas de odio y de poder"

La lucha contra las FARC en Colombia ha pasado por distintas fases: desde una guerra abierta contra los guerrilleros a un proceso de paz en el que los antiguos integrantes de esta guerrilla revolucionaria han conseguido grandes ventajas políticas. Una de las personas que mejor conoce a esta guerrilla es el exministro colombiano Fernando Araújo que estuvo secuestrado seis años y ha contado su experiencia en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. Araújo, que ha visitado Madrid para dar una conferencia a grandes empresarios, ha dicho que tiene "esa experiencia de vivir en medio de la incertidumbre y cuando veo situaciones difíciles como las de hoy en día las puedo ver desde un ángulo distinto". Ha asegurado que cree "siempre" en "la condición del ser humano y la capacidad de superar las dificultades".

"En el caso de Iberoamérica el gran problema que tenemos es el factor del narcotráfico", ha destacado. El exministro colombiano ha explicado que "está invadida" y que "desde México a la Argentina ha permeado la política y financiado gobiernos". "Hay que mirar esa realidad con ese prisma para entender lo que está sucediendo", ha añadido. La guerra contra la droga es para Araújo "una lucha muy desigual por el poder de corrupción y amenaza tan grande", que tiene hacia el ciudadano y el político. "El narco va a cualquier autoridad para ofrecer plata o plomo. En esa circunstancia es muy difícil salir", ha explicado.

El político secuestrado ha recordado que fue "ministro de Desarrollo con Andrés Pastrana" y que tras el secuestro los conoce "por dentro". "Sé cómo es su pensamiento. Cuando me secuestraron estaba convencido que era un discurso para justificarse, pero estando con ellos vi es una forma real de pensar de ellos y aunque la historia ha demostrado que están equivocados siguen creyendo que puede funcionar", ha indicado.

"Colombia, una democracia en construcción"

El exministro colombiano se considera "una persona optimista" y ha contado que cuando el preguntan "por Colombia" él considera que su país "es una democracia en construcción". En esta sentido, piensa que "la experiencia de Petro nos tiene que ayudar a aprender" tanto "los que estábamos en el Gobierno tenemos que aprender a hacer oposición y los que estaban en al oposición tienen que aprender a gobernar".

Sin embargo, su país tiene "un reto principal" que es "vencer al narcotráfico". Una actividad para que "las fronteras no existen" y son "su retaguardia y su refugio". Fernando Araújo ha contado que cuando estuvo secuestrado era consciente que "el jefe de las FARC estaba en Venezuela" y eso demuestra que "ellos se mueven libremente en esos espacios que para nosotros somos límites". Sobre la dificultad de luchar contra el narco ha contado que "se van infiltrando en todas las instituciones políticas, no solo los gobiernos, también la rama legislativa y judicial. Tienen aliados que los defienden. Siempre encuentran una frase o un lema que les permite que el público se las compre".

El proceso de paz con las FARC

Fernando Araújo ha contado que actualmente la oposición que está haciendo Álvaro Uribe es "constructiva y respetuosa" en la que diferencia "las personas del Gobierno y las políticas que llevan a cabo" con el "propósito de educar al pueblo colombiano para hacer una oposición pacífica".

Sobre el proceso de paz con las FARC ha contado que no lo descalifica y "sí el resultado" ya que "todos los presidentes han tratado de buscar la paz". Fernando Araújo ha dicho que "el problema de Juan Manuel Santos fue pasar unas líneas que no debieron pasarse cuando teníamos la posibilidad de derrotarlos militarmente, que fue la razón por la que se sentaron en la mesa de negociación". En este sentido ha indicado que "a las FARC no le interesaba la paz y sí el poder" y actualmente han conseguido con el Gobierno de Petro tener un ministerio, el de Relaciones Exteriores de Colombia, que está en manos de Álvaro Leyva. Una persona que "ha sido muy cercana a la FARC" y que "ha jugado un papel que cuesta mucho trabajo comprender".

"Petro tiene la ilusión de la paz total, pero el camino no puede ser entregarle las armas a los enemigos" ha señalado Fernando Araújo porque "no estamos combatiendo contra ángeles, sino contra personas cargadas de odio y de poder". "Eso hace que el proceso vaya a fracasar", ha añadido.

La experiencia "proactiva" de un secuestro

Fernando Araújo ha contado que cuando fue secuestrado por las FARC era el día del cumpleaños de su esposa y pasó "del cielo al infierno en un instante". Tuvo una "primera impresión" en la que se culpabilizó por lo sucedo, perla tiempo cambió su percepción de "víctima a una situación proactiva". El exministro colombiano ha dicho que empezó a construir "un propósito" para tarar de "ser mejor persona" y "aprender y sacar algún provecho a las circunstancias".

En este sentido ha explicado que trató de tratar bien a sus secuestradores y les ofreció "lo que nadie les ofrecía" porque muchos de ellos "venían de hogares disfuncionales donde nunca habían recibido afecto y empecé a buscar su parte humana". "Hoy en día hay un guerrillero que trabaja conmigo porque logró cambiar la forma de ver", ha indicado.

Precisamente Fernando Araújo participa en charlas con empresarios con quienes comparte su experiencia desde el punto de vista del liderazgo. Charlas como la que celebran para un exclusivo grupo de directores generales en la vela del BBVA organizado por PRISMA titulada "Liderazgo en la incertidumbre, lecciones de un secuestro", en el que comparte las experiencias vividas y las herramientas utilizadas durante los 6 años que estuvo secuestrado.