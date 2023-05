Petro celebra la liberación del "yugo español esclavista" horas antes de visitar España

Días después de que sustituyera a siete ministros y horas antes de aterrizar en España, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pronunciado un discurso por el Primero de Mayo celebrando la liberación "del yugo español", que "condenaban al hombre negro a ser esclavos –el error de concordancia es suyo– por perpetuidad".

El que fuera miembro del grupo terrorista Movimiento 19 de abril, conocido como M-19 o El Eme, realizará una visita de Estado a España desde este martes al 5 de mayo. Y la ha precedido de un discurso populista, radical y antiespañol desde el balcón del Palacio de Nariño, sobre la Plaza de Armas de Bogotá, junto a su esposa, Verónica Alcocer, y ante cientos de manifestantes.

Lo que para El País fue una "reivindicación de la tradición liberal de izquierda", en realidad fue un compendio de tópicos comunistas e indigenistas. Petro dijo que el pueblo colombiano lucho para "liberarse del yugo español, de destronar reyes y duques y príncipes, de acabar con privilegios, de acabar con un régimen productivo de esclavistas que condenaban al hombre negro a ser esclavos por perpetuidad (...) El ejército libertador fuese más poderoso que el ejército del yugo".

En estas, cargó contra los ganaderos, a quienes acusa de no querer vender sus fincas para que él las pueda repartir para sembrar productos agrícolas en lugar de criar reses. Petro gritó que "la tierra es para quien la trabaja", no para "un grupo de herederos de los feudales y los esclavistas, que la defienden de los humildes, contratando a ejércitos privados". Ya puesto, le dio un toque ecologista a la arenga: "No nos la ofrece un sector privilegiado que comete un crimen contra la Humanidad. Porque en tiempos de cambio climático, no producir en tierra fértil es un crimen contra la Humanidad".

Además, el presidente colombiano advirtió a los legisladores que no les brindan su apoyo político: "El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución". "El pueblo no puede dormirse, no basta con ganar en las urnas. Lo que se necesita es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar", agregó.