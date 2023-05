El escalofriante testimonio del fiscal Barbosa: "Petro nos puso una lápida a mí y a mi familia"

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció el pasado viernes que su familia saldrá del país "por temor a que sean asesinados". Las injerencias del presidente Gustavo Petro en la justicia han sido constantes. Así, por ejemplo, como cuenta Semana, al comienzo de 2023, el Gobierno pidió a la Fiscalía suspender las órdenes de captura y dejar en libertad a 16 criminales del Clan del Golfo y los Pachenca; en principio, el ente acusador rechazó la petición –si bien la Fiscalía acabó cediendo con la suspensión de las órdenes de captura contra disidentes de las Farc y miembros del ELN atendiendo "las intenciones del Gobierno por trabajar en aras de la paz"–.

#Atención El fiscal Francisco Barbosa anunció que su familia saldrá del país en los próximos días "por temor a que sean asesinados". "Esto no es un juego, esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es el jefe de la oposición en un país, es el jefe de… pic.twitter.com/zfJ6ykWsUO — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 5, 2023

La relación de Barbosa y Petro, calificada como "tóxica" por el fiscal, se emponzoñó todavía más cuando el presidente colombiano cargó en Twitter contra el fiscal Daniel Hernández, imputado por el caso de corrupción Odebrecht. Petro le acusaba de no impedir más de 200 asesinatos del Clan del Golfo. Barbosa le recordó que el fiscal era él y Petro, en España, chulesco, le respondía: "El fiscal olvida una cosa y que la Constitución ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, jefe de él".

Este sábado, la citada revista Semana publicaba una entrevista con el fiscal Barbosa en la que este negaba que Petro fuera su jefe: "No, no lo es. Es el presidente y tiene una función constitucional, pero ser jefe de Estado no significa ser el jefe de la rama judicial y del Poder Público". "Ser jefe administrativo del país no significa que puede entrometerse dictatorialmente en las funciones de los alcaldes y los gobernadores y sacarlos. Él está sometido al Estado de derecho", añadía.

A la pregunta de si se siente amenazado con lo que dijo Petro, Barbosa responde contundente: "Lo que hizo fue ponernos una lápida a mí, a mi familia, al entorno de la Fiscalía y a la vicefiscal general. Nos dijo: ‘Aquí voy por ustedes, voy por la Fiscalía, por lo que ustedes están haciendo’. Por supuesto, eso se materializa en trinos que ha fijado en los últimos días, donde incluso puso en riesgo a menores de edad. También a nosotros, con fotos del fiscal, de la vicefiscal".

El fiscal denunció que Petro les ha puesto en riesgo "vinculándonos con organizaciones criminales, diciéndonos que promovemos y no investigamos adecuadamente muertes que se produjeron en 2010 por parte del Clan del Golfo" y lo acusó de dictador: "Cuando dice que es el jefe del fiscal, me está enviando un mensaje: obedezca o no sé qué voy a hacer con usted. ¿Cómo se llama eso? Una dictadura. Es decir, Petro se está quitando el traje de demócrata y se está poniendo el traje de dictador".