Cristina Fernández anuncia que no será candidata y aprovecha para arremeter contra los jueces

Asediada por varias investigaciones judiciales, Cristina Fernández de Kirchner anunció este martes que no será candidata a la presidencia en las próximas elecciones presidenciales de octubre de este año y aprovechó para arremeter contra los jueces al señalar que no permitirá que dicten un fallo inhabilitándola.

La vicepresidenta señaló que "ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal". A finales del año pasado, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque eso no impide su postulación hasta que la sentencia sea firme, algo que ocurrirá tras varias instancias judiciales.

A los compañeros y compañeras.https://t.co/5208R77tsK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 16, 2023

Fernández de Kirchner dijo que "cuando hablé de proscripción en diciembre de 2022, no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando". Sobre los jueces señaló que "los conozco, sé cómo piensan, cómo actúan y cómo van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral".

Acaba su mensaje colgado en su página web apuntando a los que, según ella, buscaban el final del peronismo y del kirchnerismo: "No pudieron ni podrán acabar con la memoria ni los sueños de millones de argentinos y argentinas a vivir en una nación libre, cuyo pueblo progresa en orden y es feliz".