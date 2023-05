Mª Fernanda Cabal, senadora en Colombia: "Petro es un izquierdópata narcisista que aspira a convertirse en dictador"

María Fernanda Cabal es senadora en Colombia por el partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, azote del grupo narcoterrorista de las FARC. El pasado fin de semana participó en un mitin de Vox junto a Santiago Abascal, donde dejó frases que han levantado ampollas en la izquierda, como que "los imbéciles también votan y nos ponen en peligro a todos". Atiende a Libertad Digital en la fundación Disenso para hablar de la situación en Iberoamérica, de la reciente visita a España del presidente colombiano, Gustavo Petro, y de la expansión del comunismo en América y Europa.

Para quienes no le conozcan en España ¿quién es Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia?

Gustavo Petro, siendo muy joven, empezó a militar en uno de los grupos más violentos de la Historia de Colombia, el M-19, creado en los años 60 con la excusa de confrontar la violencia bipartidista cuando supuestamente el partido liberal y conservador robaron las elecciones. Cinco de sus miembros más importantes provenían de las FARC, que vieron la necesidad de "urbanizar la guerra" cuando los guerrilleros provenían del mundo rural.

Es un anarquista, con todos los rasgos de los izquierdópatas, mitómano, mentiroso compulsivo, nunca se sonroja, no le importa exagerar la evidencia y las cifras con falsedades. Como los Castro, Chávez, Maduro y Ortega, es narcisista y megalómano, lo que le convierte en un potencial dictador muy peligroso. Su objetivo es acabar con la Constitución porque para él es una guillotina en su aspiración de dirigir la vida de la gente.

¿Cómo alguien así, de sobra conocido por los colombianos, es elegido presidente?

A través de la anarquía, de hacer una oposición permanente, de criticar lo que hoy hace, atacando los cimientos democráticos con la excusa de convertir los deseos en derechos. Pero, dentro de su megalomanía, lo que está haciendo es socavar su propia imagen, ahora tiene un 30% de respaldo, cae mucho más rápido que Boric en Chile, con una sociedad que mira hacia los poderes públicos para suplicar que no entreguen el país.

¿Qué responsabilidad tiene la derecha?

La primera responsabilidad es permitir que la juventud desconozca la Historia y la segunda no confrontar la propaganda de la izquierda. La cobardía del centroderecha permitió que ellos avanzaran con gobiernos que contemporizaron con la izquierda pensando que sería fácil incorporarlos al sistema. Pero lo que hicieron es vampirizar el Estado, a través de la contratación de personal público, para extender sus tentáculos. Se quedaron la educación pública, provocando que los jóvenes tengan una pésima educación, con profesores que no permiten que se mida su eficiencia; penetraron en la Justicia, en la sociedad con sus ONGs, atacando la libertad individual, empaquetándonos colectivos con agendas que destruyen los principios y valores que cimientan nuestra civilización.

Petro se aprovechó de la imbecilidad colectiva que piensa que el Estado resuelve todos los problemas

Mª Fernanda Cabal, durante la entrevista. | David Alonso Rincón

¿Qué relación tiene Petro con el narcotráfico?

Ya desde la campaña electoral Petro visita en las cárceles a los extraditables, a los narcos más peligrosos ofreciéndoles seguramente no ser extraditados, y se destapó el escándalo que afecta a su hijo y su exmujer, con más de 1.000 whatsapp que demuestran que recibieron mucho dinero de narcotraficantes para la campaña. A pesar de eso, ganó mintiendo al público incauto, con rabia social, y se aprovechó de la imbecilidad colectiva que piensa que el Estado nos va a resolver nuestros propios problemas.

Hay algunos paralelismos con España, el PSOE y Bildu ¿qué pensó al ver el recibimiento que dio nuestro país a Gustavo Petro?

Mi crítica ni siquiera se dirige al Gobierno español, porque todo el mundo sabe quién es Sánchez: les pervirtió todos los valores, y ustedes van a terminar con una sociedad polarizada en la que habrá que desandar el camino. Con el tiempo les va a quedar más fácil, lo difícil es enfrentarlos estos años. Mi crítica es hacia la farsa de la izquierda, que tiene la lengua muy larga, denigra todo, incluso el pasado, responsabilizando a otros de sus propias tragedias. Petro había repetido la leyenda negra de la cultura hispánica esclavista. Si es tan antihispánico no debió venir a España a dejarse rendir honores, ni dejarse colgar el Collar de Isabel la Católica, cuya estatua, junto a la de Colón, vandalizaron en un acto de imbecilidad colectiva. El que quedó mal fue él, ni siquiera el Gobierno de España, que seguía un protocolo.

Abascal es el único que ha mirado a América Latina desde la época de Aznar

El pasado fin de semana participó en un mítin junto a Santiago Abascal ¿por qué su alianza con Vox y no con el PP?

Siempre ha habido muy buena relación entre José María Aznar y Andrés Pastrana (expresidente de Colombia). Aznar fue un líder en un momento histórico muy importante, que fue la lucha contra ETA, en la que tuvo éxito como los peruanos contra Sendero Luminoso cuando capturaron a Abimael Guzmán. Al PP le ha ocurrido lo mismo que a Piñera en Chile o a Macri en Argentina, que por no confrontar terminan contemporizando con ideas que no son propias y eso espanta a mucho electorado de base.

Santiago Abascal viene del PP, de ahí sale cuando ve que no comparte ideas que no son originarias del PP. Abascal fue el único que miró a América Latina en esta tragedia que está provocando el socialismo del siglo XXI. Vox ha sido para nosotros un remanso donde encontrar la mirada de un país para la entrada a Europa, a través de Foro Madrid, de la fundación Disenso. Los norteamericanos, demócratas y republicanos, se olvidaron de nosotros. Y en España ¿dónde está el PP?

¿Qué papel juega Cuba en esa tragedia? ¿Qué peso sigue teniendo en América Latina?

Todo, Cuba es el gran depredador de América Latina, el exportador de la violencia que llaman revolucionaria, el entrenador de guerrilleros terroristas, el M-19 se entrenó en los 70 en Cuba. Cuba vampiriza Venezuela, es un país fallido protegido por España, protegido por la UE con la excusa del bloqueo pero ¿qué bloqueo? ya ni siquiera producen frigoles, que exportan de Florida triangulándolos desde un tercer país como Canadá o México. Los cubanos se alimentan de los gringos que supuestamente no quieren. Viven de las remesas.

Mª Fernanda Cabal junto a Maite Loureiro | David Alonso.

¿Qué son el Grupo de Puebla o Foro de Sao Paulo?

Surgen cuando cae el Muro de Berlín: Fidel Castro aprovecha a crear una alianza con Lula da Silva, y la figura de Hugo Chávez, un impresentable que les sirve de catalizador y que provocó la salida de 7 millones de venezolanos, convirtiendo el país más rico de América en un país más pobre que Haití. Los tres crean el Foro de Sao Paulo para fortalecer ONGs y, cuando ven que es insuficiente, crean el Grupo de Puebla con presidentes y vicepresidentes, que yo llamo de convictos porque casi todos son condenados o investigados; y cuando ven que es insuficiente escalan a la Internacional Progresista para sumar países y actuar en paralelo a la institucionalidad destruyéndolo todo.

Europa no puede sostener dictaduras para sus negocios porque está manteniendo sociedades en esclavitud

¿Qué opina de lo que está haciendo Europa con Iberoamérica?

A mí me gustaría saber qué dice Europa, qué dice el PP, qué dicen los demócratas, los más afines con el centro con lo que está ocurriendo. ¿Por qué se siguen beneficiando las cadenas hoteleras multimillonarias españolas en Cuba cuando la gente apenas consigue un pollo cada quince días o un mes? ¿por qué esa doble moral del capitalismo con un país comunista como Cuba donde la gente se muere de hambre? No es posible que Europa siga sosteniendo una dictadura por sus negocios o por su contemporización o por rechazar a los norteamericanos, cuando lo que está haciendo es manteniendo a una sociedad en esclavitud.

Viendo que Europa compadrea en ocasiones con estos regímenes, que también lo hace España, y que Foro Madrid acaba de nacer y no tiene aún suficiente peso o influencia para contraponerse al Grupo de Puebla ¿qué esperanza le queda al continente?

Tenemos la ventaja de que hoy en día las cosas van muy rápido y la gente se hastía pronto de no ver resultados porque la mentira no produce resultados positivos. El triunfo de la Constituyente en Chile es el triunfo del valor civil de José Antonio Kast, de un partido que nace en contra de la derecha cobarde chilena que permitió el ascenso de la izquierda. Millei va a ganar las presidenciales en Argentina, un economista extraordinario que ha enfrentado todas estas estructuras criminales, como la pareja de los Kirchner. La sobredosis de socialismo ha hecho despertar a estos países. En Colombia Petro ha bajado al 30% de popularidad, lo que le resta gobernabilidad pero no lo hace menos peligroso.

Mª Fernanda Cabal, senadora en Colombia. | D.A.

¿Qué pronóstico hace para las elecciones regionales que se celebran en octubre en Colombia?

En la ciudad de Barranquilla, la más próspera de Colombia, va a ganar un partido de centroderecha; en Cali ganará la derecha después de que la destruyera un alcalde comunista, hijo de un exguerrillero terrorista del M-19, uno de los más peligrosos, siendo la tercera ciudad más grande de Colombia parece el Bronx; en Medellín ganará Federico Gutiérrez, que fue candidato presidencial de centroderecha. La disputa más importante va a ser en Bogotá, donde tengo esperanzas de que en la capital haya un tercero que no sea de izquierdas ni se identifique con los partidos tradicionales, para llegar. La izquierda tendrá difícil ganar, salvo que use el dinero del narcotráfico. Si esto se cumple la izquierda perderá capacidad de maniobra y será más fácil sacarlos de la presidencia.