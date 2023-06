"Yo fui el que organicé todos los votos (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan" son algunas de las terribles frases de una conversación que mantuvo el recientemente dimitido –o cesado, la cosa no está clara del todo– embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, con Laura Sarabia, también recientemente cesada de su cargo de jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro.

La revista Semana a destapaba el escándalo hace unos días y este mismo lunes ofrecía en exclusiva los audios de la airada conversación en la que Benedetti le reprochaba a Sarabia el trato recibido después de que estuviese varias horas esperando a ser recibido por Petro sin conseguirlo.

El hecho provocó la indignación del ya exembajador y una conversación muy subida de tono con la jefa de gabinete, que para más inri había sido subordinada suya en el pasado. Durante la acalorada discusión Benedetti le recordó a Sarabia su contribución a la campaña: "Yo hice cien reuniones", aseguraba, presumiendo de que había logrado "15.000 millones de pesos (algo más de 3,2 millones de euros al cambio actual) es más, si no es por mí, no ganan", aseguraba el exembajador.

"No es una amenaza"

Acto seguido, pasaba a amenazar a la jefa de gabinete de Petro, pese a que advertía de que no estaba haciendo precisamente eso: "Lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa", tras lo que volvía a insistir en la importancia de su contribución a la victoria de Petro: "Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida" gritaba exaltado recordando que lo que le había ocurrido fue "una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente".

Benedetti volvió a usar la palabra "amenaza", pero ahora ya ni se molestaba en negarla: "Yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo".

Y más adelante la hacía aún más explícita: "Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas. (…) A Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las Torres Gemelas".

Al parecer la fricción nace de un agravio más político y no sólo de la visita de Benedetti a Petro: el exembajador quería volver de Venezuela y esperaba encontrar un acomodo en el Gobierno tras los últimos movimientos, cosa que finalmente no ha ocurrido.

Más allá de las acusaciones que se han desvelado ahora y que dejan en una situación muy delicada al presidente de Colombia, es cierto que Benedetti fue un hombre esencial en las presidenciales, ya que le llevaba a agenda al entonces candidato Petro y le gestionaba sus citas con los medios, tal y como recuerda Semana.

El Gobierno trata de desacreditar a Benedetti

En un mensaje en Twitter, Petro ha negado los hechos y ha dicho que "ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones de pesos por fuera de nuestra contabilidad". "Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales", añadía el mandatario.

Una agencia de inteligencia en el gobierno Duque nos grabó ilegalmente todas las conversaciones hechas en Zoom durante todos los meses de mi campaña y fueron publicadas en Semana. Nunca pudieron publicar un minuto siquiera en donde yo dijera algo ilegal o irregular. La… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2023

Además, ante la gravedad de la crisis generada el gobierno colombiano está tratando de desacreditar al que hasta hace menos de una semana era su embajador hablando de una supuesta adicción a las drogas, Así, en unas declaraciones recogidas por Efe el canciller Álvaro Leyva aseguraba que le parecía "muy gracioso, en medio de todo este movimiento de noticias, a Benedetti cómo se le puede creer. Él mismo dice 'yo soy un drogadicto", aseguró.

Denuncia de la oposición

Mientras tanto, el que fuera candidato presidencial colombiano Federico "Fico" Gutiérrez, que quedó en tercera posición en la primera vuelta electoral, ha pedido este lunes la renuncia de Petro tras destaparse este escándalo.

"Hoy lo que ya sabemos con las últimas declaraciones es que estamos también frente a un gobierno ilegal", dijo Gutiérrez en la Cámara de Representantes, donde acudió a denunciar a, presidente ante la Comisión de Acusaciones por delitos relacionados con financiación ilegal de campañas.