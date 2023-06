Socialistas, kirchneristas, castristas y presuntos asesinos: los Sena, detenidos por el crimen de su nuera en Argentina

Dice el refrán que "lo que mal empieza mal acaba". La historia de amor de Cecilia Strzyzowski y César Sena parecía abocada al fracaso desde el principio. Se conocieron a través de la red social Tinder, a finales de 2021. Él le mintió, se presentó como: Alejandro, de 26 años y arquitecto. Pero apenas había alcanzado la mayoría de edad, ella era once años mayor, y todo ocurrió demasiado rápido. Un año más tarde ya estaban casados. Aunque tan pronto como contrajeron matrimonio iniciaron los trámites divorcio. Parece ser que lo hicieron para contentar a la madre de César, que nunca aprobó la relación y se lo puso como condición para heredar un terreno de su abuela, según ha contado la familia de la chica. Lo cierto es que la pareja no se rompió y ellos no han dejado de estar juntos en ningún momento.

Así fue hasta el pasado 1 de junio. Es el día en el que Cecilia fue vista por última vez. La chica -de 28 años- habló por videollamada con su madre y le comentó que iba a realizar un viaje a Ushuaia con su pareja -de 19 años-. Al día siguiente debían coger un vuelo a Buenos Aires. Es por eso que la mujer no dio demasiada importancia al hecho de que no pudiera contactar con ella en los días siguientes. Sin embargo, una cámara de seguridad captó el 2 de junio unas imágenes en las que se ve a la joven entrando en la casa de sus suegros en Resistencia (Argentina). Nunca salió del domicilio. Aunque su familia no supo de su desaparición hasta unos días después.

Según recoge la prensa local, el 5 de junio se presentan unos agentes en casa de la hermana de Cecilia y la informan de que un vecino de la familia Sena había denunciado que sabía que "le habían hecho algo". Tanto ella como otros familiares intentan localizarla, pero les resulta imposible. En los días posteriores, el entorno de César difunde una maraña de mentiras sobre la joven. Entre otros, su tía Patricia Inés (hermana de su madre) a la que estaba muy unido aunque recientemente ella haya dicho que no tenían mucha relación (cosa que desmienten sus publicaciones en Facebook). Llegaron a decir que la chica se había marchado para encontrarse con un amante. El objetivo era ocultar lo que realmente ocurrió en la casa de estos "piqueteros" -como ellos mismos se definen- del Partido Socialistas Unidos por el Chaco.

Precisamente las diferencias ideológicas entre Cecilia y los padres de César (ambos metidos en política) siempre fueron un escollo en la relación entre ellos. Según explicó una tía abuela de la joven en CNN Argentina, "la odiaban porque querían que fuera piquetera y ella se negó". Mencionó incluso un incidente con una camiseta del ‘Che’ que intentaron que se pusiera y la chica rechazó. No entró por el aro, y su suegra -Marcela Acuña-, sobre quien recaen las peores sospechas, nunca la perdonó. El Ministerio Público Fiscal cree que los tres (el chico, su madre y su padre) participaron en la muerte y ocultación del cadáver de la joven. Los forenses examinan en estos momentos si los huesos triturados hallados el martes 20 de junio en el Río Tragadero pertenecen a la víctima.

¿Quién la mató?

La policía ha detenido a un total de siete personas. Entre ellas al asistente de los Sena, Gustavo Obregón, y su mujer, Fabiana González (también empleada de la familia), que -según las grabaciones- se encontraban en la escena del crimen el día de autos y se cree que ayudaron al matrimonio a deshacerse del cadáver. Él es precisamente quien dijo a los investigadores el lugar donde la familia habría arrojado los restos de la chica.

No obstante, será complicado determinar el/la/los autor/a/es material/es del asesinato de Cecilia. Parece que tienen una estrategia muy bien definida para intentar salir indemnes de las graves acusaciones que pesan contra ellos. César, por tratarse de la pareja de la víctima y presentar arañazos en su cuerpo, es el que tiene las de perder. Pero van a usar la baza de la enfermedad mental.

Sus padres han dejado que la culpa recaiga sobre él al tiempo que han alegado que tiene esquizofrenia, motivo por el que no podría ser procesado. Habrá que ver si pueden demostrar que padece dicha enfermedad. Aunque es evidente que es posible que salgan informes de debajo de las piedras. El matrimonio Sena es influyente en la provincia y está muy cercano al gobernador kirchnerista Jorge Milton Capitanich.

Ellos niegan su implicación en el asesinato. Pero Marcela -la madre- sí reconoció haber visto "un bulto" en una de las habitaciones que supuso que sería "un cuerpo". Lo hizo a sabiendas de que no puede ser acusada de encubrimiento porque el Código Penal argentino exime a los cónyuges y familiares directos en caso de que ayuden a responsable de un crimen a ocultar el cadáver.

En cualquier caso, nada de esto cambia el hecho de que las imágenes de las cámaras de seguridad sitúan a ambos (Emerenciano y Marcela) en la casa familiar en la que la joven entró con vida y salió -presuntamente- muerta. Ninguno de los dos fe a ningún sitio hasta el día siguiente. Jornada en la que por cierto acudieron con normalidad a los distintos actos de campaña en los que estaba previsto que participaran.

Los Sena en un acto electoral un día después del crimen.

Kirchneristas, castristas y piqueteros

El matrimonio Sena creció políticamente bajo el ala del kirchnerista Jorge Milton Capitanich, que llegó al Gobierno provincial en 2007. La relación entre ellos fue muy estrecha, tanto que fue su padrino de bodas y compartió papeleta electoral con Emerenciano en las elecciones primarias del domingo 18 de junio.

El padre de César es un reconocido líder piquetero de Resistencia (capital de Chaco) al que se le ha llegado a denominar ‘El Milagro Sala chaqueño’ (en referencia a la líder sindicalista argentina conocida por la construcción de viviendas en Jujuy). Él impulsó la creación del ‘barrio Emerenciano’ (que lleva su nombre en su honor) donde se otorgaron viviendas a militantes del movimiento, que -claro- le están muy agradecidos.

Sus ideas son cercanas a las promovidas por los hermanos Castro en Cuba. Se vio claramente en las imágenes de la celebración del Día de la bandera en la Escuela Pública de Gestión Social N°2, que se hicieron virales. La cara del Che Guevara es el escudo del centro, en el que los alumnos usan guardapolvos rojos y entonan himnos en honor al líder sanguinario. En 2019 incluso recibieron la visita del hermano de Ernesto, el escritor Juan Martín Guevara.

Por su parte Marcela Acuña -de 51 años-, que se define como negra y piquetera 100% en su perfil de Facebook, era candidata a intendenta de Resistencia en una lista colectora del Frente Chaqueño que promovía precisamente la reelección del gobernador Capitanich. En los últimos años se había convertido en un referente de la agrupación ‘Mujeres al Frente’ del Movimiento Socialistas Unidos Emerenciano.

La versión del sacerdote

Como en todo buen culebrón, faltaba el cura. César Sena pidió la asistencia de un sacerdote y recibió la de Rafael Del Blanco. No dudó en charlar con él sobre lo sucedido, que el religioso relató a la salida de comisaría argumentando que no se trataba de una confesión y por tanto no había lugar a secreto de confesión.

"¿Será, padre, que alguna vez podré perdonar a mis padres lo que me hicieron?", dice el sacerdote que le preguntó el chico. "Cuando cuente lo que tiene que contar, sabe que no me va a ver nunca más. No me va a volver a besar nunca más", habría comentado respecto a su madre apuntando a su responsabilidad en los hechos.

César Sena (izq) y Cecilia Strzyzowski (dcha). FACEBOOK.

"Está muy enojado con la mamá", sentenció el sacerdote. "En todo el dialogo que yo tuve con él, sindica a la madre. Como que se le fue la mano, como que hubo una fuerte discusión y que ahí pasó algo que él no sabe qué ni cómo terminó porque dice que él no estaba", explicó. Le había mandado a algún sitió -contó- y cuando volvió "Cecilia ya no estaba". "Mi mamá no la quería, pero yo nunca me imaginé que podía llegar a este extremo", dijo.

No le notó "arrepentido" sino "triste" y "angustiado" por no volver a ver a Cecilia, señaló Del Blanco. Parece que el párroco conocía bien a la familia. Del Blanco contó que César Sena, junto a su padre y su madre viajaron en 2018 a Roma para encontrase con el Papa Francisco, en un momento en el que el sumo pontífice apostó por recibir a dirigentes de movimientos sociales.