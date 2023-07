Machado responde a Maduro: "No vas a escoger al candidato que te derrotará en 2024; lo escogerá la gente"

La noticia de la inhabilitación de María Corina Machado hace unos días por parte del régimen de Nicolás Maduro no ha dejado indiferente a nadie y actores políticos tanto de Venezuela como de otros países de la región y Europa han reaccionado ante este claro intento del chavismo de anular la participación de opositores para las próximas elecciones presidenciales de 2024, una práctica acostumbrada por algunos de sus aliados como Daniel Ortega en Nicaragua.

Este martes, en una conferencia de prensa, Machado señaló que "mucho más que inútil, esta supuesta inhabilitación política es un gran error" y agregó que "esto será convertido en un verdadero bumerán al régimen". Por eso, subrayó que "con esto han logrado que las primarias se conviertan en la primera etapa de la contienda y la derrota de Maduro". La opositora quiso dejarle un mensaje directo a Maduro: Tú no eres quien va a elegir al candidato que te va a enfrentar y a derrotar en las elecciones presidenciales del 2024, ese candidato lo va a elegir el pueblo de Venezuela el 22 de octubre en las elecciones primarias".

Maduro, tú no vas a escoger al candidato que te derrotará en 2024; ese candidato lo escogerá la gente. pic.twitter.com/hYlHfS06gp — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 4, 2023

Pese a todo, tiene la intención de seguir en carrera: "Si aceptamos una arbitrariedad, las aceptamos todas. Será una secuencia de inhabilitación tras inhabilitación hasta llegar al candidato que quiere el régimen. El candidato que gane las primarias será el candidato que reconocerán los venezolanos y la comunidad internacional para enfrentar y derrotar a Maduro".

La decisión del régimen ha sido criticada desde la Unión Europea por su alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a través de un comunicado: "La UE expresa su profunda preocupación con las decisiones que tratan de impedir a miembros de la oposición ejercer sus derechos políticos fundamentales, como ha sido el caso de María Corina Machado". Agrega que "estas decisiones socavan la democracia y el Estado de derecho y solo profundizarán la larga crisis política y social en Venezuela".

Por otro lado, en la reunión del Mercosur (Mercado Común del Sur) que se desarrolla en la localidad argentina de Puerto Iguazú, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou señaló que el bloque debe alzar la voz contra la inhabilitación de Machado: "De Venezuela no va a salir una democracia sana", si "una candidata con un potencial enorme se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos". Frente aliados de Maduro como el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que "le haríamos un flaco favor a la democracia venezolana, si no alzamos la voz (...) El Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda ir hacia una democracia plena, que claramente no la tiene".

#4Jul | Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, defendió en la cumbre de países del Mercosur a la candidata a las primarias de la oposición venezolana María Corina Machado, quien fue inhabilitada el #30Jun por el régimen de Nicolás Maduro. "Maduro no saldrá a través de una… pic.twitter.com/EpwaeRnStu — El Diario (@eldiario) July 4, 2023

En la misma línea se pronunció el mandatario paraguayo Abdo Benítez: "Cuando asoma un camino de salida, un itinerario de esperanza con la realización de unas elecciones con la oposición, vimos rápidamente apagada esa ilusión con la inhabilitación de María Corina Machado".

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, denunció este martes 4 de julio ante la LXII Cumbre del Mercosur, realizada en Argentina, la inhabilitación política de la candidata a las elecciones primarias, María Corina Machado. Video cortesía. #VIVOplay pic.twitter.com/RM0BjM7VTh — VIVOplay (@vivoplaynet) July 4, 2023

Otros miembros de la oposición venezolana mostraron su solidaridad con Machado. Tal es el caso de la exdiputada Delsa Solórzano, que también se presentará a las primarias, quien señaló que la inhabilitación política "solo puede imponerse como una pena accesoria a una condena penal definitivamente firme". Por su parte, el excandidato Henrique Capriles, que ya fue inhabilitado por el régimen en 2017, dijo que se trata de "una acción inconstitucional, infundada y vergonzosa" y agregó que "tenemos que seguir la lucha por recuperar la democracia, con más votos, más participación. Que el Pueblo sea quien decida, no Maduro".

La inhabilitación por 15 años de María Corina Machado, por parte de la Contraloría, es una acción INCONSTITUCIONAL, INFUNDADA y VERGONZOSA. Rechazamos categóricamente esta nueva muestra del rumbo antidemocrático de Maduro y su régimen. ¡No van a lograr quitarle la esperanza a los… — Henrique Capriles R. (@hcapriles) June 30, 2023

La decisión incluso ha llegado a incomodar a algunos de sus principales socios en la región como su homólogo colombiano Gustavo Petro quien señaló que "es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a)".