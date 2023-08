Por qué tras décadas de peronismo la victoria de Milei es una "revolución sin precedentes" en Argentina

"Terremoto", "shock electoral", "gran sorpresa"… el resultado de las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) en Argentina no agota los calificativos y el pasmo es generalizado: inesperadamente, el liberal Javier Milei no sólo ha sido el candidato más votado, que era algo que cabía esperar ya que no tenía rivales dentro de su propio partido, sino que también ha superado al bloque de Juntos por el Cambio –la derecha más tradicional patrocinada por el expresidente Macri– y a la suma de las distintas opciones peronistas.

La diferencia ha sido mínima, pero eso no cambia la magnitud de la victoria de Milei, que ha conseguido el 30,09% de los votos; por delante de la suma de los dos precandidatos de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que llegaron al 28,27%; y de los peronistas de Unión por la Patria, Sergio Massa y Juan Grabois, que se quedan en el 27,22%.

Se trata de un candidato que llega de fuera de los partidos tradicionales –es economista y hasta su salto a la política cobró fama por sus apasionadas y contundentes intervenciones televisivas–, con un mensaje contra la casta política pero también y sobre todo contra el peso del Estado en la economía del país y las vidas de los argentinos. Su programa incluye propuestas tan insólitas para Argentina –o España– como "dinamitar el Banco Central para acabar con la inflación y dolarizar la economía".

Y además de la victoria de Milei y de la derrota del peronismo, que ha obtenido el peor resultado en las PASO de su historia, tampoco hay que pasar por alto el éxito de Patricia Bullrich, la candidata del ala más dura de Juntos por el Cambio, cuyos electores se han decido por ella y no por el más moderado Larreta. Así que, en conjunto, se diría que es todo un giro a la derecha de un país que en los últimas décadas sólo ha alejado del poder a la izquierda durante cuatro infructuosos años.

Para tratar de desentrañar el significado último de este cambio hemos hablado con seis expertos conocedores del país austral –Cayetana Álvarez de Toledo, Jorge Fernández Díaz, Luis Balcarce, Alejo Schapire, Guillermo Hirschfeld y Leandro Fleischer– a los que hemos planteado dos cuestiones sencillas pero de respuesta compleja: qué significa este resultado para la política argentina y quién será, en su opinión, el ganador de las presidenciales cuya primera vuelta tendrá lugar el próximo 22 de octubre.

Álvarez de Toledo: "Argentina no es patrimonio del peronismo"

La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, de madre argentina y que ha vivido buena parte de su vida en Buenos Aires, nos atiende en mitad de un viaje. La también periodista e historiadora considera lo ocurrido un "revulsivo" y, sobre todo, "la prueba de que Argentina no es patrimonio del peronismo. Ni del kirchnerista ni del vegetariano". La conclusión es que "hay esperanzas".

Sobre el pronóstico electoral para octubre se muestra cauta: "No tengo una bola de cristal, así que me limito a la expresión de un deseo: espero que las gane quien sepa encauzar las ansias de cambio sin caer en el péndulo del histrionismo y la demagogia", asegura.

En su opinión "el hartazgo" que ha demostrado la sociedad argentina "es una condición necesaria para el cambio, pero no es un proyecto de país", porque Argentina "no necesita más peronismo ni más populismo, del signo que sea", sino "un rearme económico, institucional y moral".

Álvarez de Toledo pide para el que también es su país "una política valiente, sólida y sobria, que defienda la libertad, la responsabilidad, la ley y la verdad". Es decir, una política "que trate a los argentinos como lo que son: adultos". Y finalmente, señala a la candidata que, en su opinión, "encarna esa opción mejor que ningún otro candidato: Patricia Bullrich".

Jorge Fernández Díaz: "Argentina tocó fondo"

El gran escritor Jorge Fernández Díaz, considerado uno de los mejores autores vivos del país por Federico Jiménez Losantos o Arturo Pérez Reverte, contesta a nuestras preguntas desde Argentina, donde nos cuenta que está "muy liado" tras la vorágine del resultado electoral.

Aun así encuentra un poco de tiempo para atendernos con gran amabilidad y trazar una radiografía de lo ocurrido: "Lo que vivimos ayer muestra un hartazgo bestial por parte de cerca del 70% de la población con la hegemonía periodista que está instalada en Argentina desde hace muchísimos años, sobre todo en los últimos veinte".

Una hegemonía que "lo único que trajo al país" fue "una pobreza tremenda, una inflación brutal, un narcotráfico descontrolado y una crisis de la seguridad en las calles que es muy dolorosa para la población".

"Creo que Argentina tocó fondo", nos dice, y la reacción ante esta situación dramática ha sido doble: "Se votó a la oposición liberal y republicana, pero se buscó también, y esa fue la gran sorpresa", a Javier Milei, al que define como "un outsider absoluto, alguien que prácticamente no tiene partido, que se fue construyendo en los medios".

Para Fernández Díaz el ganador de estas elecciones es un político "bastante inclasificable" a pesar de que tiene "contactos y buena relación con Vox y también con Trump y Bolsonaro". En su opinión se trata "de un personaje muy sui géneris que tiene su propia forma de ver las cosas" y que "no se considera un mero liberal, sino un libertario anarcocapitalista". Para Fernández Díaz "es exótico, temperamental" y ha sido el que ha expresado "la bronca profunda con todo el sistema de partidos políticos, sin hacer distinciones entre el peronismo y la oposición".

Además del "cisne negro" de la gran victoria de Milei, nuestro interlocutor señala como "el otro hecho relevante" de estas PASO que "la derrota del peronismo" que "es tremenda, es la peor de su largo reinado".

Por último, respecto al posible ganador en octubre se muestra convencido de que a día de hoy "nadie sabe quién va a ganar" y que por mucho que se estudien ahora los votos "veremos cómo se desarrolla la campaña". En su opinión "las cosas no están del todo perdidas para nadie, sobre todo para la coalición republicana y liberal que lidera ahora Patricia Bullrich. Todo está por verse", concluye.

Luis Balcarce: "Una revolución política sin precedentes"

El periodista Luis Balcarce, nacido y formado en Argentina aunque reside en España desde hace un par de décadas, nos habla de "una revolución política sin precedentes" e incide en lo que supone que gane alguien que defiende las dos grandes propuestas económicas de Milei: "Dinamitar el Banco Central para acabar con la inflación y dolarizar la economía". Nos explica que ha logrado "el milagro" de reunir voto de clase media y media-alta con "el de los jóvenes marginales de la provincia de Buenos Aires" y que muchos le ven "como un nuevo Bukele" capaz de acabar con las dos lacras que asolan Argentina: "La inflación y la delincuencia".

Balcarce destaca que "Argentina marca el camino", pese a ser "un país arruinado, saqueado y destrozado por décadas de socialismo" ha enseñado a los españoles que "es posible acabar con el populismo". De hecho, pide a "la derecha española" que aprenda de la campaña del propio Milei y Patricia Bullrich, que "supieron hacer campaña conscientes de que su rival estaba a la izquierda y no a la derecha".

El periodista también destaca el papel que han jugado los medios y apunta que "no es la Argentina la que está en shock sino ellos" y han hecho una campaña muy dura contra el candidato libertario, que "ha ganado sin ningún apoyo mediático, sólo con las redes sociales". Y concluye: "El hartazgo venció a la propaganda".

En cuanto al posible resultado electoral en octubre, Balcarce cree que Milei podría pasar a la segunda vuelta y, además, "consolidar un bloque con 40 escaños en el Congreso de Diputados determinante para la negociación de las nuevas leyes". Eso sí, advierte de que en esta votación "Argentina se ha partido en tres tercios y nadie tiene asegurado" llegar al balotaje final en noviembre.

Además, destaca otras claves interesantes: por un lado que "el voto kirchnerista se ha quedado en casa" y que pese a su mal resultado el peronismo "no está muerto". Y, además, señala que el peronista Axel Kicillof se impuso en la provincia de Buenos Aires y "si la derecha no conquista la enorme pampa peronista, el país que salga de las urnas en octubre será ingobernable".

Alejo Schapire: "El fin de un consenso"

El también periodista Alejo Schapire ve la victoria de Milei como "un sismo político" y destaca como hacía Balcarce que ahora Argentina "se parte en tres tercios". En su opinión "el desastre económico de una inflación anual del 115%" y el de un país "corroído por la inseguridad y la corrupción" han dado lugar a "un grito de bronca" que no se canalizó como todo hacía esperar por la derecha más convencional de Juntos por el Cambio, sino "en una disrupción encarnada por un discurso antisistema que promete, entre otras cosas, eliminar el Banco Central y usar el dólar como moneda".

Schapire destaca que para el peronismo "es la peor elección de su historia", pero para Argentina puede tratarse de algo mucho más importante: "Es el fin de un consenso sobre el lugar preponderante que el Estado debe desempeñar en la vida del ciudadano".

Respecto a lo que puede ocurrir en octubre, nuestro interlocutor advierte que "hay que tener mucho cuidado con los pronósticos" –¡a nosotros nos lo va a decir!– y además queda mucho hasta el 22 de octubre: "En términos argentinos ese tiempo es una eternidad".

Pero por lo pronto "Milei ha probado que era algo más que un fenómeno mediático sin raíces en la Argentina profunda" y ahora son los responsables de Juntos por el Cambio los que "deben plantearse si buscarán el voto del centro y los espantados por Milei o hará suyas las preocupaciones del libertario".

Guillermo Hirschfeld: "Las ideas de la libertad prevalecieron"

Hablamos también con Guillermo Hirschfeld analista internacional argentino que ahora reside en España pero que está siguiendo muy de cerca la campaña Argentina y que en conversación telefónica con Libertad Digital destaca que "siete argentinos de cada diez que votaron lo hicieron contra el peronismo" y, por si esto no fuese suficiente, "más del 50% de la población que fue a votar ha optado por posiciones liberales, pero muy liberales".

Una derrota total del peronismo que en su opinión se debe a su incapacidad para dar respuesta a problemas cada vez más evidentes en Argentina, donde el 50% de la población es pobre y la inflación, como ya hemos comentado, supera el 115% anual: "La derrota del oficialismo es un castigo a su ineptitud".

Pero para Hirschfeld "la mejor noticia" es como estas elecciones han supuesto que "el eje" se mueva en Argentina: "El debate era de izquierda y ahora es liberal conservador". Y además se trata de "un cambio que atraviesa sectores populares y que ha llegado con mucha fuera a la gente joven, que apoyó a Milei a lo bestia".

De cara a la cita de octubre, apuesta por un escenario en el que Bullrich y Milei ocuparán las dos primeras posiciones y el oficialismo tendrá que conformarse con la tercera y, por tanto, quedarse fuera de una segunda vuelta que le parece inevitable, pues ningún candidato logrará superar el 45% de los votos.

Leandro Fleischer: "Es un cambio revolucionario, a ver lo que dura"

El periodista y escritor Leandro Fleischer, al que el propio Javier Milei ha prologado uno de sus últimos libros, Relatos de un progre: un empresario con conciencia social, nos cuenta desde Buenos Aires que el análisis del resultado es complejo porque las motivaciones de los votos a Milei son muy distintas: "Es muy fuerte el voto bronca contra la política tradicional, pero también hay un voto liberal, minoritario, eso sí, y gente que le creyó", votantes a los que denomina "liberales en proceso" a los que les gustaron las propuestas de La Libertad Avanza y se encuentran cómodos "con algo nuevo".

En su opinión "es un cambio revolucionario", pero se muestra muy cauteloso: "A ver lo que dura", nos dice, "No hay que entusiasmarse" a pesar de las cosas positivas que han traído estas PASO: la propia victoria de Milei, la derrota del peronismo y también que "Juntos por el Cambio de alguna manera giró hacia el liberalismo".

Sin embargo, "hay que estar con la cabeza sobre la tierra y entender que el kirchnerismo no desapareció" en otras ocasiones anteriores "cuando todos pensábamos que iba a desaparecer". En ese sentido alerta contra "las mafias", especialmente contra las sindicales "que te pueden parar el país, salir a la calle, provocar represión… pueden prenderte fuego el país y no te van a dejar gobernar", se lamenta.

En cuanto al resultado final de las presidenciales asegura que "es muy difícil" saber quién ganará y que todo depende "de quién llegue al balotaje". "Yo creo que va a estar entre Milei y Bullrich", se atreve a pronosticar, una hipótesis en la que le da una pequeña ventaja a la candidata de Juntos por el Cambio.

Si por el contrario el candidato del peronismo –Sergio Massa– llega a esa segunda vuelta Fleischer se muestra convencido de que tanto Milei como Bullrich lo derrotarían, "pero nada es seguro", advierte.

La respuesta definitiva y la confirmación de si Argentina ha dado un primer paso para el cambio o sólo ha sido un tropiezo, a partir del 22 de octubre.