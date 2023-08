Noboa comienza a recibir apoyos en Ecuador para lograr un bloque anticorreísta

Conocidos ya los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, las piezas del tablero comienzan a moverse y los actores políticos han comenzado ya las rondas de diálogo para buscar apoyos.

Luisa González por el movimiento correísta Revolución Ciudadana y Daniel Noboa por el partido Acción Democrática Nacional se disputarán la presidencia de Ecuador en una segunda vuelta a disputarse el 15 de octubre y ya se comienza a perfilar lo que podría ser un bloque anticorreísta que no solo buscaría evitar una victoria de González si no también que el expresidente Rafael Correa tenga influencia en las decisiones del Ejecutivo.

El primero que se ha pronunciado claramente es el excandidato Jan Topic, candidato de la alianza País sin Miedo, quien logró 14,6% de los votos y este mismo miércoles señaló que "nuestra obligación como ecuatorianos es votar a conciencia, y ¿qué me dice mi conciencia? Dos cosas, votar por Daniel Noboa y apoyar para que Daniel Noboa haga un excelente trabajo".

#URGENTE Noticia en desarrollo.

El excandidato presidencial Jan Topic anuncia su apoyo a Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral.

Se viene una coalición fuerte"en apoyó a @DanielNoboaOk una segunda vuelta donde, la juventud no come cuento , menos confrontación más objetivos. pic.twitter.com/WXMGHI8teZ — Unidad Nacional de las Organizaciones GUAYAS (@UnidadN593) August 22, 2023

Otros candidatos no se han pronunciado hasta ahora, aunque todo parece señalar que Christian Zurita, que reemplazó al asesinato Fernando Villavicencio al frente de su candidatura y que logró un 16,4%, podría apoyar finalmente a Noboa. Sin embargo, ya emitió un comunicado señalado que no se pronunciarán mientras no conozcan "claramente su postura y propuestas" sobre una comisión para investigar el crimen contra Villavicencio.

En ese sentido, Noboa ya señaló que pedirá "urgentemente asistencia internacional especializada para encontrar a los verdaderos autores intelectuales y materiales que han apagado la vida de Fernando Villavicencio".

ECUADOR NO SEGUIRÁ SIENDO UN PAÍS DE IMPUNIDAD. @Adnecuadorok pic.twitter.com/NFzf5p9do3 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 23, 2023

Por el momento, Ecuador sigue reflexionando sobre los resultados y esta campaña para la segunda vuelta será decisiva para una población que busca seguridad para luchar contra el crimen organizado, uno de los principales problemas del país.