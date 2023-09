Un líder kirchnerista acusado de asesinato publica un vídeo desde la cárcel y denuncia que está "como con Hitler"

Cecilia Strzyzowski se metió en la boca del lobo sin saberlo. Su vida se truncó el día en que se cruzó en su camino César Sena, el hijo consentido de un matrimonio de sindicalistas muy influyentes cercanos al gobernador kirchnerista Jorge Milton Capitanich. Su suegra, Marcela Acuña, nunca quiso que formara parte de la familia. Puso todo su empeño en convertirla en piquetera, pero la joven se resistió y ella intentó separar a la pareja por todos los medios.

El pasado 2 de junio, la mujer -de 28 años- entró en la casa de los Sena en la ciudad argentina de Resistencia y ya no salió del inmueble (no con vida). El que fuera su pareja fue detenido una semana más tarde como principal sospechoso de perpetrar el asesinato de Cecilia. El 9 de junio también resultaron arrestados sus padres, como coautores, y varias personas de su entorno, considerados encubridores. Desde entonces, no ha dejado de sorprendernos el comportamiento del clan en la cárcel.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña, líderes del Partido Socialistas Unidos por el Chaco, han pedido -sin pudor- que se les colme de atenciones dentro del penal, como si se encontraran en un hotel pasando sus vacaciones, pese a las graves acusaciones que pesan contra ellos. La mujer reclamó servicio de peluquería para teñirse el cabello y esteticien para depilarse el rostro, con el objetivo de subirse el ánimo. También pidió un aparato reproductor de MP3, un espacio para hacer deporte y recibir la visita de sus familiares.

En lo que se refiere a él, el 2 de agosto hizo público un escrito en el que solicitaba una larga lista de objetos y beneficios, como si de la carta a SS. MM. los Reyes Magos de Oriente se tratara: una radio, un televisor, un ventilador, la visita de personas que no sean parientes, un vis a vis con su mujer, así como los elementos necesarios para poder leer y escribir. El hijo de ambos -acostumbrado a recibir trato de favor allí por donde pasa, en su área de influencia- procedió de la misma manera.

Favores en la cárcel

Por lo que ha trascendido, muchas de las cosas que pidieron los miembros del clan Sena les fueron concedidas. Algunas de ellas a golpe de huelga de hambre y/o amenaza de dejarse morir. "Estoy detenido solamente porque me llamo Emerenciano Sena e hice quinientas casas gratis para los pobres. Creo que ese es el delito más grande que cometí", aseveraba el líder piquetero en un audio grabado desde la cárcel y que su entorno se encargó de difundir.

El amigo de Capitanich -aunque ahora éste reniega de él, por el bien que le trae- es experto en saltarse las reglas y hacer lo que le viene en gana, incluso en el interior del centro penitenciario en el que encuentra. Emerenciano se salta los controles a la torera, como refleja el nuevo video grabado desde su celda con un teléfono móvil. Llama la atención que el objetivo del mismo es denunciar las pésimas condiciones en las que -según él- vive en prisión.

Video desde su celda

El detenido parece haberse dado cuenta ahora de que morar en la cárcel no es como hacerlo en un hotel de cinco estrellas. Emerenciano Sena -declarado socialista, castrista y kirschnerista- se sorprende de cómo se vive en una cárcel argentina. "Estamos como con Hitler", afirma en el mencionado video. "Así vivimos torturados por el fiscal de la causa y los jueces de garantías, que garantizan nuestro sufrimiento", añade desde la Comisaría Tercera de Resistencia donde cumple prisión preventiva.

Él esperaba ser trasladado a mediados de agosto al Complejo Penitenciario I de Villa Barberán -donde se encuentra su hijo- pero el el director general de Seguridad y Criminología Penitenciaria del Servicio Penitenciario de Chaco, Víctor Domingo Cáceres, rechazó su admisión en el penal ante la imposibilidad de garantizar que no se produce contacto familiar alguno entre los dos reos, dadas las condiciones de la prisión. Algo que incluso podría ser perjudicial para la causa.

Cabe recordar que tanto Emerenciano Sena como su mujer y su hijo César están acusados de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas". Un delito para el que el Código Penal argentino contempla un pena de cadena perpetua. De momento, todos ellos continuarán en prisión preventiva -al igual que sus encubridores-. Eso sí, tras la difusión del video, es previsible que el patriarca del clan sea trasladado a otra unidad.