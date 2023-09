Cuba envía soldados a Rusia y se inventa una red de tráfico de personas para encubrirlo

"Cuba enfrenta operaciones de trata de personas con fines de reclutamiento militar": esta es la frase que encabezaba el comunicado que el Ministerio de Relaciones Exteriores que dirige Bruno Rodríguez enviaba el pasado 5 de septiembre con el objetivo de ocultar que el régimen comunista ha enviado soldados cubanos a Rusia para participar en el intento de invasión de Ucrania que Putin ordeno el 24 de febrero de 2022.

Según la versión del MinRex, la dictadura habría detectado "una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania". Es obvio que no hay quien se crea que en la isla caribeña pudiera ocurrir algo así sin que el régimen comunista se enterara. Lo cierto es que cientos de jóvenes habrían sido reclutados desde julio.

Hace meses que se especulaba con la posibilidad de que ciudadanos cubanos se estuvieran incorporando a las filas de Rusia para cubrir la pérdida de activos en el frente, especialmente a partir de la visita oficial de Manuel Marrero a la "hermana nación" (a la que ahora acusa de llevarse a su gente ilegalmente) que tuvo lugar en mayo, para ampliar y consolidar las relaciones bilaterales entre nuestros países".

Arribamos a la Federación de #Rusia en visita oficial a esta hermana nación, con el fin de ampliar y consolidar las relaciones bilaterales entre nuestros países, mantenidas de forma ininterrumpida desde 1960 hasta la actualidad. pic.twitter.com/yxCwovZhI4 — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) June 6, 2023

En el informe de Prisoners Defenders del mes de junio, la organización ya recogía el acuerdo alcanzado para reforzar la alianza entre los dos países. Este incluía el envío de tropas cubanas a Bielorrusia, supuestamente para "recibir formación militar". Sin embargo, los propios medios rusos informaban de la llegada de soldados cubanos a su territorio para servir en el ejército de Putin.

El 24 de mayo, la Gaceta de Ryazan daba cuenta de la llegada de cubanos a la ciudad rusa para ayudar a su patria. Esa sería la motivación principal, aunque también mencionaba la "ventaja" del "componente económico", alrededor de 2.000 euros al mes (cuando el sueldo medio en Cuba no llega a los 30 dólares). Así lo afirmaba el mayor Dmitry Zaitsev, quien hablaba de envíos de soldados que realizaban "a diario".

Cabe recordar que la ley de Cuba prohíbe la salida a sus militares de la isla caribeña sin el consentimiento de su gobierno. Sin embargo se contarían por centenares los soldados cubanos que habrían llegado a territorio ruso en los últimos meses. Así lo asegura Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en declaraciones a Libertad Digital. "En efecto, son cientos y los llevan engañados", asevera.

Medios rusos informan de la llegada de soldados cubanos para unirse a sus tropas. GACETA DE RYAZAN.

Misiones de guerra

"Les prometen una involucración tangencial, pero no en la guerra", explica Larrondo, "y no les pagan el salario prometido". Por lo que ha podido saber su organización, "les llevan en aviones de una ruta creada entre el Gobierno cubano y el ruso". "El esquema es el mismo que el de las misiones médicas cubanas". Eso sí, a las ‘misiones de guerra’ no les dan la misma propaganda. "Esta vez era una operación encubierta, pero salió a la luz gracias a los periodistas de la televisión AmericaTeVe Miami y el bloguero Alain Paparazzi", señala. Cara a la galería, Cuba se manifiesta del lado de la ONU y en contra de la participación de su gente en la contienda iniciada por Rusia.

Sin embargo, cabe recordar que el propio presidente del país, el dictador Miguel Díaz-Canel, condenó "todas las medidas y sanciones" que Occidente ha adoptado contra Moscú tras intentar invadir a Ucrania y provocar una guerra. La Habana fue uno de los pocos gobiernos que se abstuvo en la votación de la resolución para exigir la retirada de las tropas rusas del territorio de su país vecino, en marzo de 2022. Tampoco se pronunció contra la anexión de las regiones ucranianas ocupadas en octubre de ese mismo año, ni apoyó el texto por una paz "integral, justa y duradera" en febrero de 2023.

Lo que ha pasado ahora, que se ha conocido el envío de ciudadanos cubanos a combatir en el frente ruso, "es un escándalo de dimensiones globales para Cuba". "Por esto difundió el comunicado (en el que niega su implicación en los reclutamientos), que hay que interpretarlo como: nos han pillado con las manos en la masa", argumenta Larrondo. Prueba de ello es que "a los soldados que envía reclutados a Rusia no les sella el pasaporte de salida en migración, cuando esto es lo que hace en el cien por cien de los casos". Por otra parte, plantea: "si -como dice en el comunicado- está en proceso de desmantelar una red de tráfico de personas que han sido enviadas a la guerra de Ucrania, ¿por qué no dice nada de las víctimas?".

"Cuba no ha hecho nada para sacarles y salvarles la vida a los cientos de jóvenes que habrían sido víctimas de esta red de tráfico de personas porque es la dictadura quien está llevando a estos soldados y mercenarios al frente de Ucrania", reflexiona Javier Larrondo. "La reacción ha sido la misma que cuando se dedicó al narcotráfico y luego se dedicó a decir que había desmantelado una red de narcotráfico y que iban a castigar a los culpables", recuerda. "Como todo lo que sucede en Cuba, es distópico", asevera. "Y los europeos siguen sin reaccionar ante el segundo mayor aliado de Rusia en la guerra de Ucrania. Tras Bielorrusia, está Cuba".