Hackers ucranianos filtran las pruebas del reclutamiento de cubanos en el Ejército ruso

Un equipo de Resistencia Cibernética ha conseguido las pruebas que demuestran la trasferencia de soldados de Cuba a Rusia. Más de un centenar de documentos que se encontraban almacenados en la cuenta de correo electrónico de un oficial ruso del Distrito Militar Occidental -Anton Valentinovich Perevozchikov-, que estuvo involucrado en el reclutamiento de militares extranjeros, que han logrado hackear.

De esta forma, han salido a la luz las identidades de cerca de doscientos supuestos mercenarios de otros países dispuestos a unirse a las filas de Putin a cambio de alrededor de 2.000 dólares mensuales. Plataformas como InformNapalm han difundido los pasaportes de estos ciudadanos -en su mayoría cubanos-, así como los contratos en español que demuestran el alistamiento de los varones.

Los documentos recogen las condiciones que Rusia ofrece a las nuevas incorporaciones por participar en la "operación militar especial" (eufemismo utilizado por el Kremlin y sus afines para referirse a la invasión de Ucrania).

En las plantillas filtradas por Resistencia Cibernética, concretamente en el ‘ANEXO AL CONTRATO DE SERVICIO MILITAR’, podemos leer una larga lista de beneficios sociales a modo de incentivo para los soldados reclutados.

Entre ellos: préstamos hipotecarios del Ministerio de Defensa para la compra de una vivienda, servicios sanitarios gratuitos en instituciones médicas militares, seguros de vida y salud con cargo al presupuesto federal, derecho a una pensión preferencial -después de 20 años de servicio-, jardín de infancia gratuito y sin lista de espera, así como acceso a todo tipo de actividades extracurriculares para los hijos.

Beneficios que son difíciles de rechazar para un cubano, dada la situación de miseria que impera en todo el país. Algunos de ellos han publicado abiertamente en sus perfiles Facebook comentarios al respecto de mudarse a Rusia, llegando a mostrar fotos una vez llegaron a la ciudad de Tula. Está sería la última parada, el lugar donde oficializarían sus contratos.

De Cuba a Rusia

Publicación en Facebook de un cubano reclutado por el ejército ruso.

Una búsqueda en Internet basta para dar con publicaciones como la de Adonis, que presume en sus redes sociales de la buena vida de la que disfruta en territorio ruso, antes de ser enviado al frente. Buena casa, coche de lujo y tardes de turismo con la que parece ser su pareja. No faltan las imágenes con los carros de combate con la 'Z' típica de las fuerzas de Putin (Za pobedy, "por la victoria" en ruso).

Los soldados que han sido identificados a través de esta filtración, facilitada por piratas informáticos ucranianos, habrían viajado a Rusia entre julio y agosto, divididos en grupos de entre diez y treinta personas. Algo que vendría a confirmar la información que Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, facilitaba a Libertad Digital. Entretanto, la dictadura se ha inventado una red de tráfico de personas para intentar tapar el escándalo.

El envío de soldados era un secreto a voces desde hace tiempo. No es de extrañar que cinco de los cubanos traspasados -de los que ahora se tiene constancia- ingresaran a través de Bielorrusia. Era conocido el traslado de tropas cubanas al país, máximo apoyo de Rusia en la guerra de Ucrania, supuestamente para "recibir formación militar". Sin embargo, los propios medios rusos han estado informando de la llegada de nuevos reclutados a su territorio para servir en el ejército de Putin.

INFORMNAPAL desvela la identidad de los 200 reclutados.

La respuesta del oficial ruso cuya cuenta ha sido hackeada por Resistencia Cibernética a The Intercept (lanzado en 2014 por Pierre Omidyar, fundador de eBay), que ha sido uno de los primeros medios en informar de esta filtración, no se ha hecho esperar. Es un texto plagado de insultos y palabras malsonantes en el que -por cierto- no niega el reclutamiento de cubanos, acusa a la OTAN de estar detrás e insiste en su máxima: "Rusia ganará".