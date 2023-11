Milei, a Massa: "Voy a terminar con la inflación porque es la forma en que ustedes nos roban"

A solo una semana para celebrarse la segunda vuelta electoral en Argentina, los candidatos Javier Milei y Sergio Massa se enfrentaron este domingo en un esperado debate presidencial que estuvo marcado especialmente por los temas económicos. Como era de esperar, el candidato libertario señaló al peronista como uno de los principales responsables de la crisis por su desempeño al frente del ministerio de Economía.

En todo momento del debate, Milei mantuvo un discurso firme que Massa interpretó como agresivo, algo que lo llevó a pedirle "no ponerse agresivo". El candidato liberal respondió que "en primer lugar, no te agredí, no mientas. Solamente, expreso con pasión la indignación que genera un gobierno que nos viene jodiendo la vida a todos. Si estuviéramos como la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de 1800 dólares y no esta miseria que tenemos hoy. Voy a eliminar el Banco Central porque es lo que genera la inflación. Y los subsidios ya te lo expliqué, dije que no los voy a tocar".

Cobertura Boing 🟣🗣️ Javier Milei: "Voy a terminar con la inflación porque es la forma que ustedes nos roban a nosotros" pic.twitter.com/OG2OUDmQf3 — Boing 97.3 (@radioboing) November 13, 2023

Massa, por su parte, dijo que "la salida de Argentina (…) es con el aumento de exportaciones, con la construcción de trabajo sobre mejores ingresos, con un acuerdo de unidad nacional, un camino sobre la simplificación tributaria. La salida de Argentina no es sobre la base del recorte a los jubilados o la vuelta de las AFJP como ha planteado este señor". Además, y pese a su fracaso como responsable de la economía del gobierno de Alberto Fernández, dijo: "Me he propuesto crear dos nuevos millones de puestos de trabajo en la Argentina, de trabajo formal registrado. Para eso elegí un camino que tiene incentivos, por un lado, puestos por el Estado y, por otro lado, esfuerzos puestos por empresarios y trabajadores".

En un pasaje del debate, Milei quiso salir al frente de ciertas acusaciones respecto a sectores: "Para nosotros la educación y la salud son sumamente importantes. Hemos diseñado algo revolucionario, la idea del Ministerio de Capital Humano. La cuestión de la alimentación y el cuidado de los niños es otro de los pilares de nuestras propuestas. También queremos proteger el rol del aprendizaje, que es fundamental para cualquier ser humano".

Sobre política exterior, el candidato de La Libertad Avanza dijo que "sistemáticamente he señalado mi alineación con Estados Unidos, con Israel y con el mundo libre. Como Estado, no estoy dispuesto a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, que no respetan las libertades individuales, que avanza sobre los individuos, y que no respetan la paz. Con esos no quiero saber nada".

🎙️ "Sistemáticamente, he señalado mi alineación con Estados Unidos" 🔴 Javier Milei sobre su postura internacional en un eventual gobierno. pic.twitter.com/mwj127P4XA — IP noticias (@_IPNoticias) November 13, 2023

En sus últimas palabras, Milei quiso recordar que el próximo domingo estaban frente a las elecciones más importantes de los últimos 100 años. Pidió a los argentinos que "al momento de evaluar tu voto te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico, si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir tenemos nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más". También agregó: "Te pido que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo. Porque el miedo paraliza, y si te paralizás beneficias al status quo que nos empobrece". Finalmente dijo que "venimos a ofrecerte el modelo de la libertad, que donde se aplica los países son ocho veces más ricos que los reprimidos, los pobres están muchísimo mejor que en el 90% de los países reprimidos. (…) Quiero que tengas una luz de esperanza, existe una Argentina mejor pero esa Argentina mejor solo es posible si es liberal".

Vamos con todo que el domingo tenemos que ganar y sacar a los parásitos del poder. VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/1m7J3nHfMh — Milei 2023🇦🇷 (@JMPresidente23) November 13, 2023

Por su parte, Massa recurrió al populismo al señalar que quiere ser presidente "porque mis abuelos y mis viejos llegaron acá escapando de una guerra y este país les dio todo. Me enseñaron a amarlo y a valorarlo. Quiero ser presidente para que esas mujeres y esos abuelos que sienten, muchas veces, que el Estado los abandona o que no son parte de la sociedad, se sientan parte integrante".

"Quiero ser Presidente porque tengo hijos a los que les quiero dejar un país mucho mejor que el que me tocó vivir a mí", concluyó.