Una disputa vecinal motivó el asesinato del empresario que revolucionó la animación 3D

Los cadáveres del empresario canadiense Daniel Langlois y su mujer Dominique Marchand fueron hallados el pasado 1 de diciembre, tras varios días desaparecidos, en el interior de su vehículo calcinado al sur de la isla caribeña de Dominica, donde la pareja abrió un pequeño complejo hotelero de lujo -Coulibri Ridge- en el año 2022. Poco tardaron en llegar las primeras detenciones y la confirmación de que el matrimonio había sido asesinado.

"La brutalidad de este crimen es algo que no podemos ignorar y no podemos permitir que los responsables queden impunes", señaló el Ministro de Seguridad Nacional y Asuntos Jurídicos, Rayburn Blackmoore. Dos estadounidenses han sido acusados formalmente del doble homicidio y comparecieron el pasado miércoles ante el juez. Se trata del magnate del chocolate y vecino de las víctimas, Jonathan Lehrer -de 57 años- y un hombre que se alojaba en su complejo -llamado Robert Snider- al que consideran su cómplice.

Lehrer es propietario de Bois Cotlette Estate, una finca aledaña al complejo hotelero de Langlois y es la más antigua que se conserva en Dominica. Data de los primeros años de 1720 -la época colonial francesa- y se ha convertido en un centro turístico en el que se ofrecen distintos tours para recorrer sus edificaciones y plantaciones, conocer cómo se realiza el procesamiento de los productos que cultivan (café, azúcar y cacao) y degustar la gastronomía autóctona.

El origen de la disputa entre el empresario estadounidense y el canadiense, los dueños de las dos propiedades colindantes, sería un camino de titularidad pública que cruza la finca del primero -Lehrer- para dar acceso al resort de lujo del segundo -Langlois-. El matrimonio asesinado llevó el asunto a los tribunales en 2018, cuando denunciaron a su vecino por obstruir la única vía de acceso al Coulibri Ridge colocando obstáculos (rocas, tuberías y otros materiales) y construyendo una zanja en ella.

El tribunal les dio la razón. Pero, a tenor del terrible desenlace, Lehrer no lo aceptó. Según se desprende de la investigación, la pareja de Quebec fue asesinada a tiros antes de que su vehículo cayera por un barranco y se incendiara. Le Journal de Montreal señala -citando medios locales- que el crimen fue perpetrado por un sicario que habría sufrido quemaduras en el trascurso de los hechos y que esto habría propiciado su detención. Durante el interrogatorio, éste habría proporcionado información muy relevante para la resolución del caso.

En total, se han practicado cuatro arrestos. Tres de los detenidos son extranjeros (estadounidenses): Snider y Lehrer, que se encuentran en un prisión estatal a la espera de juicio- y su mujer -Victoria-, que de momento no ha sido acusada. El cuarto es un nacional del que no trascendido su identidad. El inspector de policía Jeoffrey James ha explicado que el registro de una propiedad cercana, que los investigadores consideran "escena secundaria del crimen", ha sido clave para llegar hasta los responsables del doble crimen.

La vida de Daniel Langlois antes de instalarse en la isla caribeña de Dominica era muy distinta. En 1987, fundó Softimage. Una compañía tecnológica que desarrolló un software de animación 3D pionero que ha sido usado para crear los efectos de grandes producciones cinematográficas, como Jurassic Park, Titanic, Matrix o Harry Potter. En muy poco tiempo, contaba con el reconocimiento del sector.

En 1992, Softimage salió a bolsa en el NASDAQ (segundo mercado de valores estadounidense). Dos años más tarde, con el objetivo de ampliar el acceso y la disponibilidad de las tecnologías de animación por ordenador en 3D -señala la web de la fundación que lleva su nombre-, negoció un acuerdo de fusión con Microsoft que se convirtió en un hito en la industria del software de gráficos por ordenador.

Daniel Langlois, a visionary in digital technologies and cinema, has left us. His company Softimage created 3D images for films like @StarWars, leaving a lasting impact on generations.

His legacy reflects his innovative spirit. My thoughts are with his loved ones.🕊️